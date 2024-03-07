في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع الأفنيوز ابتداء من 7 حتى 9 مارس الجاري من خلال جناح يقيمه البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها التجاري.



وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسين رئيس إدارة الفروع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «يستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير رواد الجناح المقام في مجمع الأفنيوز للإجابة عن أي استفسارات لديهم حول مزايا حسابات التجاري والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها لعملائه وكذلك العروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسان جميع شرائح العملاء ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2.000 دينار وبطاقه ائتمانية من اختياره مجانا لأول سنتين، بالإضافة إلى بطاقة مسبقة الدفع مجانا للسنة الأولى وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري».



وأضافت حسين أن الفريق سوف يتواجد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.