أطلقت الشركة التجارية العقارية مهرجان «إشراقة أمل 9» تحت شعار «معا نبني الأمل.. شاركونا فرحتهم» الذي أقيم يوم الإثنين 4 مارس بقاعة بوليفارد، والذي تزين بإبداعات ومواهب أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، برعاية الشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين وبحضور عبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية.



وتؤمن الشركة التجارية العقارية بالمسؤولية الاجتماعية وضعتها ضمن أولوياتها، لهذا شاركت في العديد من الأنشطة الاجتماعية المختلفة التي من شأنها تعزيز ودعم المجتمع ككل.



وتخلل المهرجان عروض ترفيهية ممتعه قام بها أبناؤنا من ذوي الهمم، بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية الفنية والأدبية، والأنشطة والفعاليات التي أبرزت قدراتهم المتميزة ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية.



كما شاركت العديد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في رعاية المهرجان ومن ضمنهم شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع، شركة عمار للتمويل والاجارة، مبرة المرحوم محمد رفيع معرفي، الشركة الكويتية للمنتزهات، شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، الشركة المتحدة للترفيه والسياحة، بالإضافة إلى شركة المتاجرة العقارية.



وعبر عبدالفتاح معرفي عن سعادته باستمرار مهرجان إشراقة أمل على مدار تسع سنوات، معربا عن تمنياته في أن يكون المهرجان رسالة لجميع المعنيين لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية.