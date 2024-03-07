

تنتظركم في فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع لحظات لا مثيل لها لصنع ذكريات لا تنسى في شهر رمضان هذا العام، حيث يقدم لكم الفندق تجارب غنية بالإبداع احتفالا بالشهر الكريم مثل إفطار مبهر وغبقة في خيمة جواهر الفاخرة، أنشطة خاصة بالأطفال، وعلاجات السبا، وعروض الغرف. وقال المدير العام للفندق مارتن كيبينج: شرف كبير لنا أن نحتفل بشهر رمضان المبارك مع ضيوفنا في مدينة الكويت وسواء كان الأمر يتعلق بإعداد أطباق ساحرة خصيصا للغبقة، أو تزيين خيمة جواهر الفخمة، أو ترفيه الأطفال الصغار في الركن المخصص لهم، كما ان فريقنا المتفاني يعتبر الاحتفال بهذا الشهر شرفا عظيما وطريقة رائعة لصنع ذكريات لا تنسى لضيوفنا من جميع الأعمار.



وأضاف كيبينج: متحمسون أيضا هذا العام لتعاوننا مع علامة جينيسيس للسيارات ووكيلها المعتمد في الكويت، شركة شمال الخليج التجارية، ومجموعة شمال الخليج هي الوكيل الحصري المعتمد لعلامة جينيسيس في الكويت وهي الراعي الحصري لخيمة جواهر الرمضانية هذا العام. وقال رائد ترجمان الرئيس التنفيذي لشركة شمال الخليج: سعداء بشراكتنا مع فندق فورسيزونز الكويت خلال شهر رمضان، حيث تجتمع قمة الفخامة في عالم السيارات من جينيسيس مع ضيافة فورسيزونز التي لا مثيل لها، وهذا التعاون دليل التزامنا المشترك نحو الأناقة والجودة العالية، وخلق تجارب استثنائية ونهدف معا إلى تقديم مزيج لا ينسى من الرقي والفخامة، مجسدين بذلك إخلاصنا في تجاوز التوقعات. وتعتبر خيمة جواهر في الفندق، والتي تم تنفيذها برؤية عالمية وبإبداع فريق من مصممي الديكور الداخلي، المكان الأمثل لتناول الطعام في شهر رمضان، وتستقبل الخيمة ما يصل إلى 600 ضيف للاستمتاع بأجواء الفندق المبهرة والمزينة باللون الذهبي وبلمسات من الأناقة العربية، كما تتيح المجالس الستة الخاصة وصالات كبار الشخصيات إمكانية قضاء أمسيات حصرية برفقة أحبائكم. ويكرس الشيف التنفيذي تييري بابيلييه وفريقه من فناني الطهي خبراتهم لتقديم ولائم الإفطار اللذيذة والغبقة الغنية وتنضم المأكولات الكويتية والعربية التقليدية مثل الجريش والهريس والمجبوس إلى المأكولات الآسيوية من مطعم سينتوهو وتتناغم مع الإبداع الإيطالي من مطعم داي فورني. تحتوي الخيمة على قسم جديد تماما مخصص لتقديم الطعام الهندي، ويوفر جميع الأطباق الكلاسيكية المفضلة لهذا المطبخ.