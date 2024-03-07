باهي أحمد



عقد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤتمرا صحافيا للإعلان عن مجموعة المزايا التي يوفرها منتجه الرقمي الجديد والمبتكر، وهو بطاقة فيزا متعددة العملات مسبقة الدفع، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى توفير حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة تضمن الراحة والسهولة لكل عملائه، بما يرتقي بمستوى الخدمات التي يقدمها لهم ويضمن تمتعهم بتجربة دفع وتسوق آمنة ومريحة خلال السفر وعند إنجاز معاملاتهم الدولية.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: نحن نفتخر بكل ما نبتكره من منتجات وخدمات تقدم قيمة مضافة لعملائنا، ويسرنا اليوم إطلاق بطاقة فيزا متعددة العملات مسبقة الدفع، لتكون وسيلة الدفع الرقمية المصممة لتلبية احتياجات المسافرين وضمان تمتعهم بتجربة مصرفية متميزة من حيث السهولة في إنجاز معاملاتهم المالية الدولية، سواء كانت عمليات التسوق عبر الإنترنت، أو معاملات الطلاب المبتعثين في الخارج، وغير ذلك من الاحتياجات الحيوية التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، حيث سيتمكن عملاؤنا من طلب إصدار البطاقة رقميا عبر التطبيق والبدء باستخدامها خلال دقائق.



من جانبه، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات، محمد الشريف: نحن في KIB نواصل سعينا لابتكار كل ما هو جديد وعصري في عالم الحلول المصرفية الرقمية، وتجسد هذه الخطوة المتقدمة حرصنا على توفير منتجات وخدمات تمتاز بالمرونة والأمان مع ضمان الكفاءة وتطبيق أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه البطاقة ستكون قيمة مضافة إلى تجربة العملاء خلال السفر، لما ستوفره من وقت وجهد العملاء عند إنجاز عمليات الدفع عبر الإنترنت، وكذلك الأمان وراحة البال كونها معتمدة العملات وتتمتع بالحماية لتوافقها مع خاصية 3D Secure التي تضمن موثوقية عمليات الشراء ويمكن لحاملي البطاقة إضافتها إلى المحافظ الرقمية مثل Apple Pay وSamsung Pay من غير الحاجة لطلب بطاقة بلاستيكية.



بدورها، تحدثت مدير المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات، ليلى نصرالله، حول تفاصيل البطاقة الجديدة قائلة: تتيح البطاقة الجديدة لعملائنا الاستفادة من 12 عملة عالمية مختلفة يمكن إضافتها، علما بأن عملتها الأساسية هي الدينار الكويتي، ويمكن للعميل اختيار 5 عملات مختلفة وإضافتها إلى المحفظة بما يتناسب ومتطلباته الشرائية أثناء السفر. ومن بين العملات المتوافرة الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الليرة التركية، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، الريال القطري، الريال العماني، الجنيه المصري، والدينار الأردني. وتقدم البطاقة أسعار صرف تنافسية عند التحويل من الدينار الكويتي إلى أي محفظة من العملات المذكورة.



وأضافت: بإمكان العميل إعادة تعبئة بطاقته متعددة العملات مسبقة الدفع باستخدام محفظة الدينار الكويتي فقط، حيث يكون التحويل بكل سهولة وسلاسة من خلال تطبيق KIB أو أي من قنوات البنك الرقمية أو فروعه، وبحد يومي يصل إلى 3.000 دينار. والأهم من ذلك أن البطاقة تحمي العميل من تقلبات أسعار الصرف خلال السفر، وذلك عبر إمكانية الدفع بعملة البلد دون فرض أي رسوم إضافية، ما يجعل تجربة السفر والدفع أكثر مرونة وسهولة.



بدوره، أشاد مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا بالكويت، علي حناوي، بهذه الخطوة المتميزة قائلا: نحن نرى في هذا المنتج الجديد من KIB واحدا من الحلول المصرفية المبتكرة التي توفر للعملاء ميزة الاستفادة من شبكة فيزا العالمية التي تضم 130 مليون علامة تجارية شريكة، ما يضمن لحاملي بطاقات فيزا المصدرة من KIB وصولا شاملا وراحة تامة ومرونة استثنائية في كافة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم خلال السفر. وإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشريحة من العملاء إنجاز مدفوعاتهم الآمنة عبر VisaNet، وهي الشبكة العالمية المتقدمة التابعة لشركة فيزا»، موضحا أن هذه المبادرة تؤكد حرص الشركة على تعزيز تجربة السفر، ومعبرا عن سعادته بالشراكة المستمرة مع KIB والتعاون من أجل إطلاق هذه البطاقة متعددة العملات مسبقة الدفع بنجاح.



ويمكن لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما مسجل كمستخدم في تطبيق KIB موبايل ويمتلك حسابا فعالا لدى KIB تقديم طلب للحصول على هذه البطاقة بسهولة واستخدامها مباشرة بعد إصدارها خلال دقائق، مقابل رسوم سنوية بقيمة 12 دينارا. وسيحصل العملاء على 50 نقطة ترحيبية من برنامج مكافآت KIB عند أول إصدار للبطاقة التي ستساعدهم بإنجاز العمليات في كافة فروع البنك، سواء عبر أجهزة السحب الآلي أو جهاز الصراف الآلي التفاعلي أو نظام الرد الصوتي التفاعلي أو أي من قنوات البنك المصرفية عبر الإنترنت.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل سعيه الدؤوب إلى توفير حلول مصرفية رقمية متطورة تواكب أسلوب حياة عملائه واحتياجاتهم المتنامية، وتتماشى مع مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال تبني استراتيجية شاملة تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أكثر تقدما ورفاهية لعملائه، انطلاقا من شعاره الأساسي بنك للحياة.