شيخة البحر: «NBK RISE» مجرد بداية في رحلة نستهدف فيها دعم قائدات المستقبل

البرنامج رسّخ ثقافة لخلق بيئة داعمة لتنمية القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية

المبادرة وضعت الأساس لمستقبل تلعب فيه المرأة دوراً بارزاً في تشكيل مشهد الأعمال

الخريجون سيستمرون بإلهام التغيير الإيجابي وإحداث أثر فعّال على الأدوار القيادية مستقبلاً

في حفل مميز أقيم في المقر الرئيسي، وبحضور ضيوف بارزين ورؤساء تنفيذيين وممثلين عن شركات وبنوك، أقام بنك الكويت الوطني حفل التخرج الأول لمتدربي مبادرة «NBK RISE» العالمية والتي تعد الأولى من نوعها لتعزيز ودعم القيادات النسائية وتزويدها بالمهارات اللازمة للوصول إلى إمكاناتها القيادية الكاملة.



وضم الحضور ممثلين عن مجموعة الشايع، والبنك التجاري الكويتي، وبنك برقان، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة الاتصالات الكويتية (STC)، كشركاء في الاتفاق الذي رعاه البنك بين الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة للتعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.



وشهد الحفل حضور ممثلين عن الجامعات المشاركة في المبادرة، ومن ضمنها جامعات «ie» و«INSEAD»، و«Franklin Covey»، بالإضافة إلى 21 مشاركة في البرنامج، وتضمن الحدث تكريم الإدارة التنفيذية للبنك، كما تخلله كلمات ملهمة وقصص نجاح واعترافا بالعمل الجاد والتفاني الذي أظهرته المشاركات طوال البرنامج.



توحيد جهود دعم النساء



وعلى هامش الحفل، أقيم معرض «NBK RISE» للقيادات النسائية، وهو معرض تفاعلي مبتكر مستوحى من مشاريع المتدربات وسلط الضوء على السمات المختلفة التي تجلبها المرأة إلى القيادة، بالإضافة إلى إبراز قدرات النساء في أن يصبحن قادة عظماء للبلدان والمنظمات والمؤسسات والشركات.



كما سلط المعرض وعبر نماذج تفاعلية ورسائل ملهمة الضوء على الصفات القيادية المهمة للمرأة والفجوة في تمثيل المرأة في المناصب وقدم أفكارا وحلولا حول كيفية سد تلك الفجوة.



وشكل البرنامج الذي أعلنت عن إطلاقه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر خلال عام 2022، خطوة نحو سبل توحيد الجهود لدعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن وذلك انطلاقا من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكافة المؤسسات.



واستمر البرنامج على مدار 9 أشهر، وأقيمت الدورات التدريبية في الكويت وإسبانيا في كليات إدارة الأعمال الرائدة، وشهد إرشاد للمتدربات من قادة الصناعة، وفعاليات التواصل، إلى جانب الدعم الإداري اللامحدود من قبل البنك، وأيضا مشاريع عمل جماعية لبلورة الأفكار والطروحات.



تمكين المرأة



وفي كلمتها خلال الحفل، قالت البحر: «يعد نجاح برنامج NBK RISE بمثابة شهادة على تفاني بنك الكويت الوطني في مساعيه نحو تمكين المرأة وتعزيز إمكاناتها القيادية فمع تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج المميز، تضع هذه المبادرة الأساس لمستقبل تلعب فيه المرأة دورا بارزا بشكل متزايد في تشكيل مشهد الأعمال».



وأضافت: «ونحن نحتفل بتخرج هؤلاء السيدات الاستثنائيات نجدد التزامنا بتعزيز التنوع والمساواة والشمولية في هيكل القيادة، فالخطوات التي قطعها خريجو البرنامج ترمز إلى تقدمنا الجماعي نحو مستقبل أكثر شمولا وديناميكية والعمل على ضمان وجود قائدات يضفن بصمة حقيقية في مسار نمو المؤسسات التي ينتمين إليها».



وأشارت البحر قائلة: «المشاركات تلقين تدريبا عالي المستوى وإرشادا من قادة الصناعة، وفرصا مميزة للتواصل بالإضافة إلى الجهود التي بذلوها في مشاريع صعبة من شأنها أن تساعد على إحداث فارق حقيقي في حياتهن المهنية».



وأكدت ثقتها في أن خريجي البرنامج سيستمرون في إلهام التغيير الإيجابي، وإحداث أثر فعال على الأدوار القيادية في السنوات المقبلة، موضحة أنه وعندما تبدأ الخريجات الفصل التالي من حياتهن المهنية، فإنهن لا يحملن معهن المهارات المكتسبة فحسب، بل أيضا التصميم على أن يكونوا محفزين وملهمين لمسار للتغيير.



وقدمت البحر الشكر للقائمين على البرنامج وأيضا للموجهين والمدربين وجميع المؤسسات التعليمية التي تعاونت من أجل نجاح هذه المبادرة الفريدة التي حركت المياه الراكدة في مسار تمكين المرأة وتعزيز المساواة.



إلهام وتحفيز



نجح البرنامج خلال وقت قصير في المساهمة الفاعلة تجاه دعم وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة والعالم من خلال إشراك وإلهام وكذلك تحفيز النساء عبر المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما سعى البرنامج إلى خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.



شكل البرنامج تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفردا بل امتدت لتشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيعهم بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.



الدفعة الأولى من البرنامج حققت نجاحا كبيرا كما سيتم تجديد البرنامج سنويا مع مشاركات جدد من الكويت والعالم كما سيتم العمل على دعوة المشاركات من كافة القطاعات ودعم القيادات النسائية المستقبلية من داخل الصناعة للارتقاء وظيفيا لمناصب قيادية أعلى، كما ستتاح الفرصة لخريجات البرنامج لتوجيه المرشحات في المستقبل وسيشكلن بهذا دورة مستدامة للبرنامج.



تولى إدارة البرنامج مديرة إدارة المواهب والتطوير بالموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر، بالتعاون مع عالية أبوالفتح رئيس الاتصال المؤسسي في شركة الوطني للثروات من خلال تكريس موهبة التواصل والخبرات والمهارات التي حصلتا عليها خلال مسيرتهما المهنية لوضع برنامج ريادي مميز بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية والمتخصصين وخبراء القطاع، من أجل تدريب وتطوير المرشحات لشغل مناصب قيادية.



ركز البرنامج على مفهوم أن فريق القيادة المتنوع يسهم في اتخاذ قرارات أقوى، ويعزز الابتكار، ويحسين الأداء العام من خلال معالجة التمثيل المنخفض للمرأة في المناصب التنفيذية، من خلال استهداف خلق بيئة مؤسسية أكثر شمولا تمكن كل فرد من الازدهار والمساهمة في نجاح المؤسسة.



تطوير المهارات



وانقسم البرنامج الذي امتد على مدار 9 أشهر إلى وحدات مختلفة تتناول كل واحدة أحد مجالات القيادة، والتي تم تصميمها لتدريب وتطوير المرشحات لمناصب الإدارة العليا وتزويدهن بالمهارات القيادية والاستراتيجية والفنية. وتهدف وحدات التدريب إلى تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية والتواصل والتعامل مع الآخرين وتجهيز وإعداد المشاركات في البرنامج لتولي أعلى المناصب القيادية.



وتخللت النسخة الأولى من البرنامج زيارة المشاركات إلى مقر جامعة IE Business School في إسبانيا، كما زارت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني جامعة IE Business School في إسبانيا في المحطة الأخيرة من الرحلة التدريبية المميزة والتي استمرت 9 أشهر للدفعة الأولى من برنامج NBK RISE.



وخلال زيارتها، التقت البحر رئيس جامعة IE سانتياغو انيجويز وقامت بجولة في الحرم الجامعي. كما استضافت شيخة البحر مأدبة عشاء بحضور أعضاء إدارة الجامعة، سفيرنا في إسبانيا خليفة الخرافي، والطلبة الكويتيين في جامعة IE ومشاركات NBK RISE، كما تضمنت الزيارة حلقة نقاشية مع مع نادي IE لنساء الأعمال والنادي الكويتي لنساء الأعمال.



ترسيخ ثقافة تمكين المرأة



جدير بالذكر أن مجموعة بنك الكويت الوطني وقعت في العام 2017 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs) وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة كما يفخر بأن 44.3% من إجمالي موظفي البنك هم من الإناث، كما تمثل الإناث 29.7% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها في عام 2023، كما يفخر البنك بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه.



بالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم يوفر البنك وبشكل مستمر برامج متخصصة وورش عمل لتطوير القيادات النسائية وزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين، وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار. أيضا نقوم بتوسيع التزامنا بالتنوع والشمول لعملائنا حيث قمنا بإطلاق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، وسوف نواصل تطوير مساعينا في هذا المجال بشكل أكبر في إطار التزامنا بتعزيز الشمول المالي.



كما يعزز البنك من التزامه المستمر بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي.

21 مشاركة في البرنامج بخلفيات مهنية متنوعة

شارك في البرنامج 21 مشاركة من خلفيات مهنية متنوعة بما في ذلك بنك الكويت الوطني الكويت والمواقع الدولية لبنك الكويت الوطني والمؤسسات الشريكة، وفيما يلي تفصيل للمشاركات في البرنامج:



٭ 10 مشاركات من بنك الكويت الوطني الكويت.



٭ 6 مشاركات من المواقع الدولية لبنك الكويت الوطني (مصر، باريس، سنغافورة، البحرين، لندن، الإمارات).



٭ 5 مشاركات من شركات إقليمية أخرى (بنك برقان، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة الاتصالات الكويتية STC، ومجموعة الشايع، والبنك التجاري الكويتي).

64 ساعة تدريب متنوعة

تم التحضير لتقديم 4 وحدات للبرنامج، وبالتوازي مع الوحدات، تم تزويد المشاركين بورش عمل للتوجيه والتدريب واستكملت كل المشاركات في برنامج «NBK RISE» الوحدتين الأوليين من البرنامج على النحو التالي:



٭ ركزت الوحدة الأولى بالتعاون مع «IE Business School» على التطوير التقني، حيث تلقت المشاركات عدد من المواضيع التعليمية مثل: التوجهات الرئيسية، واستراتيجيات النمو والإبداع والابتكار، واتخاذ القرار الفعال، ضمن أمور أخرى.



٭ ركزت الوحدة الثانية بالتعاون مع «Franklin Covey» على تعزيز المهارات الشخصية والبحث الذاتي عن نقاط القوة بشكل فردي من خلال تطبيق العادات السبع للقياديات الأكثر فعالية.



٭ تضمنت الوحدة الثالثة بالتعاون مع INSEAD التركيز على المهارات القيادية وكيفية قيادة التغير وإلقاء الضوء على بعض المعايير والسلوكيات التي تعوق تقدم المرأة وقيادتها للعمل والتغيير.



وبلغ إجمالي عدد ساعات التدريب التي تخللها البرنامج نحو 64 ساعة تدريب شملت استراتيجيات النمو والإبداع والابتكار، واتخاذ القرار الفعال.

أفضل مبادرة للنساء

فاز برنامج NBK Rise بجائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال وذلك ضمن جوائز مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، حيث يعد تتويج هذه الجائزة المهمة خطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة والذي لا يقتصر على جهود البنك منفردا بل يمتد لتشمل عدد من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيع عدد من كبرى المؤسسات العاملة في الكويت بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.