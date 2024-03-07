استمرارا لجهود هيئة أسواق المال لاستقطاب المستثمرين الأجانب وسعيها للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، عقدت الهيئة -بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة- مجموعة من اللقاءات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والبنوك الاستثمارية العالمية ضمن مشاركتها في ملتقى HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لعام 2024، والذي عقد في الإمارات نهاية شهر فبراير الماضي.



هذا، وقد قامت الهيئة في هذه اللقاءات بالتعريف عن منظومة سوق المال والتباحث مع بعض الجهات المهتمة في الاستثمار في السوق الكويتي وطرح بعض المنتجات، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بمشروع تطوير منظومة سوق المال، وخاصة الاختبارات التي يتم عملها تحضيرا لإطلاق الوسيط المركزي وتكوين كيان منفصل لأداء هذا الدور من قبل الشركة الكويتية للمقاصة. كما تلقت الهيئة عدة مقترحات واستفسارات من خلال هذه اللقاءات فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في المنطقة وتطبيق نماذج مماثلة في الكويت.



كما تضمن الملتقى العديد من الورش والحلقات النقاشية بمشاركة أطراف متنوعة من بورصات ووكالات مقاصة وهيئات رقابية وبنوك استثمارية لمناقشة أبرز مشاريع أسواق المال التي يتم تنفيذها في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة أهم القضايا والمستجدات في هذه الأسواق.



وختاما، فإن هيئة أسواق المال تؤكد حرصها على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية. مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر التواصل مع الجهات الاستثمارية العالمية للحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، خاصة بعد انضمام الكويت إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى سعي الهيئة إلى استقطاب المستثمرين العالميين وما ينتج عن ذلك من تنويع لقاعدة المستثمرين ورفع لكفاءة السوق.