أطلقت شركة جريت وول موتورز رسميا سيارتها الرائدة للطرق الوعرة، الطراز الجديد من سيارتها تانك TANK 700 Hi4-T، وذلك في المركز الوطني للتنس في العاصمة الصينية بكين، والذي استحوذ على اهتمام الصناعة وأثار ترقبا هائلا بين عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم. وبفضل تقنياتها العالمية المتطورة للطرق الوعرة، تمثل هذه السيارة النموذج الرائد في الصين، وتضع معيارا جديدا للمركبات الفاخرة على الطرق الوعرة.



وخلال حفل الإطلاق الذي أقيم بهذه المناسبة، عرضت شركة جريت وول موتورز الميزات التفصيلية للطراز الجديد، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الميكانيكي القوي الذي لا مثيل له 3.0T Hi4-T، وهو الهيكل الهجين الفريد من نوعه في الصين، والذي يجسد سعي العلامة التجارية الدؤوب لتحقيق تجربة القيادة المثالية.



وتؤمن شركة جريت وول موتورز بأن المكانة الرائدة الحقيقية للسيارة الفاخرة تكمن في التفوق التكنولوجي، لذلك فإن التصميم الميكانيكي والخارجي لسيارتها TANK 700 Hi4-T يمثل الأسلوب المميز للطراز بشكل مثالي، ويبتكر مسارا تكنولوجيا هجينا متكاملا عالي الأداء مع «الرضا في جميع أوضاع القيادة»، وإنشاء بنية هجينة فريدة ونادرة عالميا. ومن خلال تهيئتها بـ 12 وضعية للقيادة/ لجميع التضاريس، فإن TANK 700 Hi4-T تلبي احتياجات التنقل لكل احتياجات المستخدمين، مما يضمن أداء موثوقا به على الطرق الوعرة ومزايا لا مثيل لها في الدفع الرباعي غير المنفصل.



وتتميز تانك، TANK 700 Hi4-T بالتفاصيل الدقيقة التي تصنع الفخامة والرقي في تجربة القيادة، حيث تم تصميمها لتصبح مركبة فاخرة على الطرق الوعرة من الدرجة الأولى، وتحقق توازنا مثاليا بين القدرة على الطرق الوعرة والراحة. وقد تم تجهيز تانك، TANK 700 Hi4-T بمقاعد لايت كلاود ذات الزاوية الواسعة للغاية، مما يضمن الراحة القصوى أثناء القيادة، ويضع معايير الصناعة. ويتميز المنتج أيضا بنظام صوتي Harman Kardon ب 16 مكبر صوت، ليعيد إنتاج دقة الصوت بمستوى Hi-Fi، ويشكل معيارا رائدا.



وخلال فعالية الإطلاق، أظهرت شركة جريت وول موتورز بشكل شامل وعميق قوة منتجها المتميز والأداء القوي والموثوق لطراز تانك، TANK 700 Hi4-T، كما شهد الجمهور من جميع أنحاء العالم وعبر البث المباشر دقة التعامل والتسارع الرائع والمذهل والقدرة على المناورة السهلة لهذا المنتج الرائد في الصناعة.



تلتزم شركة جريت وول موتورز دائما بإستراتيجية تمكين المنتجات بالعلم والتقنية، وتعمل على تعزيز التطوير المستمر والقوي للعلامة التجارية من خلال تحديث وتكرار التقنية الحاملة للمنتج، كما تؤكد الشركة دائما حرصها على توفير منتجات عالية الجودة وعالية التقنية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. ويعكس إطلاق تانك TANK 700 Hi4-T قوة ومكانة جريت وول موتورز الرائدة في مجال تصنيع المركبات على الطرق الوعرة، ويظهر بوضوح الإنجازات التقنية التي حققتها العلامة التجارية، فضلا عن إظهار الصورة الرائدة للعلامة التجارية في تعزيز وضع المعايير الفنية في الصناعة.



لقد عزز هذا الحدث مكانة شركة جريت وول موتورز وسياراتها تانك في سوق المركبات الفاخرة على الطرق الوعرة وسيكون بمنزلة شهادة مقنعة أخرى على قوتها التكنولوجية وقيمة علامتها التجارية. وبالنظر إلى المستقبل، ستعمل شركة جريت وول موتورز على تشكيل قيمة العلامة التجارية من خلال منتجات متميزة وعالية الجودة وقيادة صناعة السيارات العالمية في تطوير عالي الجودة.



جدير بالذكر أن شركة ماكفم للسيارات وهي إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات هي المستورد والموزع المعتمد لشركتي جريت وول موتورز وهافال في الكويت.