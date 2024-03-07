يواجه الكثيرون صعوبة في النهوض من السرير في الصباح، وقد يكون ذلك في الغالب بسبب عدم الحصول على نوم جيد ليلا. ويوصي الخبراء عادة البالغين بالحصول على معدل سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، وهو ما قد يكون غير ممكن دائما بالنسبة للكثيرين.



ولكن كيف يمكننا التأكد من أننا ننام بما يكفي ليلا ونحصل على أقصى استفادة؟ تدعي حاسبة النوم الجديدة أنها قادرة على إخبارك بالوقت المحدد للنوم ليلا، والوقت الذي يجب أن تضبط فيه المنبه الصباحي، بناء على دورات النوم الطبيعية لجسمك. وكل ما عليك فعله هو الإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة.



وقت النوم الأمثل: لمعرفة الوقت الذي يجب أن تنام فيه، تسألك الآلة الحاسبة عن جنسك وعمرك والوقت الذي تستيقظ فيه عادة. وبعد إدخال هذه المعلومات، فإنها تقترح الوقت الذي يجب أن تستلقي فيه حتى تتمكن من إكمال ما بين أربع وست دورات نوم كاملة. وستضيف أيضا 15 دقيقة إلى حساب الوقت الذي يستغرقه النوم. وبحسب الآلة الحاسبة، واستنادا إلى توصيات الخبراء، فإن النساء يحتجن إلى 20 دقيقة من النوم أكثر من الرجال.



نصائح لتحسين النوم: يمكن للآلة الحاسبة أن تقدم لك بعض النصائح الشخصية لتحسين النوم بناء على عاداتك اليومية ونظامك الغذائي وأي ظروف تعاني منها. ويسألك الاختبار عما إذا كنت تأكل اللحوم أو أنك نباتي، وما هو الوقت الذي تتناول فيه أكبر وجبة في اليوم، ومتى تفضل ممارسة الرياضة، وما إذا كنت تفضل ذلك على الإطلاق.



وبعد ذلك، يطرح سؤالا عن درجة الحرارة التي تحافظ عليها في غرفتك أثناء الليل، وكذلك إذا كنت تتناول الكافيين أو الدخان بانتظام. وأخيرا، يسألك الاختبار عن وضعية النوم المفضلة لديك وكيف تتحكم في مستويات الضوء في غرفة نومك. وبناء على ذلك يقدم لك موقع الآلة الحاسبة مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تساعد على تحسين نوعية النوم وضمان الحصول على القسط الكافي منه.



المصدر: «ذي صن»