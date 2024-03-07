مفرح الشمري



من الأمور الجميلة في مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 23 أن تجد عروضه مختلفة في طرحها على خشبة المسرح، وهذا الأمر يساعد الحضور، خصوصا الجيل الحالي، على أشكال مسرحية متعددة ليكون هو الحكم عليها قبل أن تعلن لجنة التحكيم نتائجها.



ومن العروض التي تستحق التوقف عندها عرض المعهد العالي للفنون المسرحية الذي احتضنته خشبة مسرح الدسمة وحمل عنوان «جزى البارحة» التي كتبته فلول الفيلكاوي وأخرجه بذكاء د.عبدالله العابر، وذلك للفكرة العميقة الذي حملها العرض، على الرغم من انه نص تراثي، لكنه يحمل الكثير من الواقعية التي نعيشها، خصوصا في صراع الشقيقات وماذا يسفر عنه.



المسرحية قدمت لنا قصة ربما من وحي الكاتبة، ولكنها موجودة عندما تستولي الأخت الكبرى على حبيب الأخت الصغرى حتى وإن كان هذا الحب من طرف واحد فتهرب معه وتتزوجه دون رضا والدها وتنجب منه، ومع مرور الوقت والسنوات تعود الأخت الكبرى إلى بيت والدها الذي مات حسرة على فعلتها لتجد خيال أختها الصغرى ينتظرها في البيت فيتجدد الصراع بين الشقيقتين حتى يصل لدرجة أن الأخت الصغرى تريد الاستيلاء على زوج أختها وولدها لأنها في قرارة نفسها هي الأحق بذلك، لتعيش الأخت الكبرى في صراع نفسي أزلي مع خيال أختها للمحافظة على زوجها وولدها حتى نهاية المسرحية التي أرادها المخرج د.عبدالله العابر مفتوحة ليشرك الحضور في التأويل بكيفية النهاية.



نجح المخرج د.عبدالله العابر في تفكيك فكرة الكاتبة فلول الفيلكاوي بمزجه الماضي والحاضر والمستقبل في الصراع القائم بين الشقيقتين من خلال حوش البيت الذي تحول بأسلوب ذكي إلى شاشات لتنقل ملامح الصراع الداخلي والنفسي إلى الحضور من خلال توظيف جميل للتقنيات الحديثة بما فيها استخدامه للمرة الأولى تقنية «المابينغ» التي أبهرت الحضور، وذلك من خلال استخدامها في أحداث المسرحية مع توظيف الأزياء والديكور والاضاءة بطريقة جميلة لترسم لنا لغة بصرية مبهرة أبعدت الملل في نفوس الحضور لتكرار الأحداث والحوارات.



الأداء التمثيلي كان مميزا من قبل الفريق التمثيلي في توصيل معاناتهم للحضور من خلال حركاتهم التعبيرية وانضباطهم في الدخول والخروج من خشبة المسرح، بالإضافة إلى التقاطعات الجميلة الذي يرسمونها فوق خشبة المسرح.



استحضار الشعر الشعبي والفنون الشعبية في مشاهد المسرحية نال استحسان الحضور لأنها وظفت بشكل رائع مع احداث المسرحية.



شكرا للمعهد العالي للفنون المسرحية على هذا العرض التراثي الممزوج بتقنيات حديثة لم تستخدم في السابق، والشكر موصول للكاتبة فلول الفيلكاوي التي تمتلك أفكارا عميقة في نصوصها التراثية، والشكر للممثلين حنان المهدي وهيا السعيد ومصعب السالم وعبدالوهاب دشتي وعبدالهادي دشتي لالتزامهم الكبير في العرض، والشكر الكبير لمخرج العرض د.عبدالله العابر على هذه الرؤية الإخراجية للنصوص التراثية القريبة من قلوب الجميع، خصوصا عندما تقدم باللهجة المحلية.