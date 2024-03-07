تحدثت الفنانة يسرا عن الشكل الذي يجب أن يكون عليه الفنان كي يحافظ على نجوميته، مؤكدة أن الحفاظ على النجومية يلزم الفنان أن يكون مثالا وعلامة جيدة.



وأكدت يسرا، خلال استضافتها في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنها لن تشارك في أعمال درامية لرمضان المقبل، موضحة أنها قدمت خلال الفترة الماضية على المنصات مسلسل «روز وليلى» وفيلم «ليلة العيد»، لافتة إلى أن فيلم «شقو» الذي شاركت في بطولته سيعرض خلال عيد الأضحى المبارك، ووجهت رسالة إلى جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين وينعاد علينا رمضان بكل خير».



وتجسد يسرا في فيلم «شقو» شخصية الدكتورة «جميلة»، وهي المسؤولة عن عمليات النصب التي يقوم بها عمرو يوسف ومحمد ممدوح.



وكان قد عرض ليسرا في الفترة الماضية مسلسل «روز وليلى» الذي تعاونت فيه مع الفنانة نيللي كريم، وذلك على إحدى المنصات الرقمية، وحقق نجاحا كبيرا.