بات باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني أول المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزيهما على ريال سوسييداد الاسباني 2-1 ولاتسيو الايطالي 3-0 أمس الأول في اياب ثمن النهائي بفضل ثنائية لنجميهما كيليان مبابي والانجليزي هاري كاين.



ويختتم إياب ثمن النهائي الأسبوع المقبل، عندما يلعب أرسنال الانجليزي مع بورتو البرتغالي (0-1)، وبرشلونة الإسباني مع نابولي الايطالي (1-1) الثلاثاء، وأتلتيكو مدريد الاسباني مع إنتر ميلان الايطالي الوصيف (0-1)، وبوروسيا دورتموند الألماني مع أيندهوفن الهولندي (1-1) الأربعاء.



في المباراة الأولى على ملعب «أنويتا» في سان سيباستيان، قاد مبابي سان جرمان إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على سوسييداد 2-1.



وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين (15 و56)، رافعا رصيده إلى ٦ أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).



وفك «باريس» عقدته بثمن النهائي في النسختين الأخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الأول بها وتبقى افضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.



وأعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جرمان، عن رضاه وسعادته بالفوز، وقال:«أعتقد أن الفريق أظهر ما رأيناه منه طوال الموسم، وهو ما منع ريال سوسييداد من الدخول في أجواء المباراة»، مضيفا الفريق دخل إلى أرضية الملعب بأفكار واضحة للتفوق في الداخل واستغلال الأطراف للبحث عن فرص للتسجيل، أعتقد أن الخطة نجحت بشكل جيد.



بدوره، أصر النجم وقائد باريس سان جرمان كيليان مبابي، على أنه «لا مشكلة» لديه مع مدربه الإسباني لويس إنريكي.



وقال مبابي: «الأمور جيدة، ليس هناك من مشكلة معه، حتى لو كان الناس يظنون ان هناك مشكلة، لدي مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحدا منها»، مضيفا: ليس لدي أي رسالة بشكل خاص، أريد دائما أن ألعب في دوري الأبطال، إنها مسابقة مهمة جدا، وأحاول دائما التأدية جيدا، أحيانا هذا ما يحصل وأحيانا لا، لكنني لن أكون أبدا لاعبا يختفي».



وفي المواجهة الثانية، ثأر بايرن ميونيخ الجريح بمعاناته المحلية من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه كاين على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ.



وسجل هاري كين (39 و66) وتوماس مولر (45+2) أهداف بايرن حامل لقب المسابقة القارية الأم ست مرات آخرها عام 2020 بقيادة المدرب هانزي فليك.



وكان بايرن خسر 0-1 ذهابا على الملعب الأولمبي في روما قبل ثلاثة أسابيع. وشهدت المباراة عودة لوروا سانيه إلى تشكيلة بايرن بعد غيابه عن المباراة الاخيرة لفريقه التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام فرايبورغ في الدوري الالماني بسبب اجهاد في الفخذ. ودخل العملاق البافاري إلى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته إلى اعلان رحيل توخل في نهاية الموسم، بعد أن أصبحت آماله في الحفاظ على لقب «البوندسليغا» للعام الـ12 تواليا ضئيلة في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة.