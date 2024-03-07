اختير شاطئ بالم كوف في شمال شرق أستراليا كأفضل شاطئ في العالم، متفوقا على شواطئ في هاواي واليونان وفيجي. وصنفت مجلة «كونديه ناست ترافيلر» الشاطئ الذي يبلغ طوله كيلومترين من الرمال البيضاء ويضم صفوفا من أشجار النخيل في المرتبة الأولى عالميا.



وتقع بالم كوف في منطقة تضم عددا كبيرا من التماسيح، وقد تضررت مطاعمها وفنادقها الراقية جراء الإعصار الاستوائي «غاسبر» في أواخر العام الفائت.



واعتبر رئيس بلدية المنطقة تيري جيمس أن الشاطئ يستحق هذا اللقب الجديد بسبب جمال طبيعته، وخصوصا «نبات الميلالوكا المذهلة» فيه. وقال «إن تصنيف مجلة متخصصة بالسفر وحائزة جوائز وموقع إلكتروني شاطئ بالم كوف كأفضل شاطئ في العالم يثبت ما يعرفه السكان المحليون عن هذه المنطقة».



وتضمنت القائمة شواطئ أسترالية أخرى بينها شاطئ واتيغوس قرب بايرون باي، وشاطئ مونا فالي في الضواحي الشمالية لسيدني، وشاطئ نوسا في كوينزلاند.