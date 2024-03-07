ربما وجد الباحثون طريقة جديدة لاستهداف مصادر بعض اضطرابات الدماغ، خصوصا مرض «باركنسون» الذي يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.



فقد تمكن علماء في مركز الأبحاث المعروف Mass General Brigham من تحديد الخلل الوظيفي في الدماغ المسؤول عن أربعة اضطرابات معرفية، وهي مرض «باركنسون»، وخلل التوتر العضلي، واضطراب الوسواس القهري ومتلازمة توريت. وهذا الاكتشاف، الذي نشر في مجلة Nature Neuroscience في 22 فبراير الماضي، يمكن أن يساعد الأطباء في تحديد علاجات جديدة لهذه الاضطرابات. وأشار أحد الـ 39 باحثا من 16 مؤسسة شاركوا في تأليف الدراسة، في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، إلى أنه و«بناء على النتائج الحالية، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل لماذا يساعد التحفيز العميق لبنية تحت قشرية صغيرة في الدماغ المرضى الذين يعانون من اضطرابات مختلفة».



كما أنه بالنسبة لكل اضطراب من الاضطرابات، تم تحديد شبكة دماغية مختلفة على أنها «مختلة وظيفيا»، مما أدى إلى هذه الحالة. وأشار إلى أن «تحديد هذه» الشبكات المعطوبة «قد يساعدنا على فهم الاضطرابات الأربعة بشكل أفضل واستهداف التعديل العصبي بشكل أفضل لمساعدة المرضى من خلال تخفيف الأعراض».