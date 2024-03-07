سجلت المزادات على الأعمال الفنية في العالم سنة 2023 إيرادات بـ 14.9 مليار دولار، مع انخفاض في حجم المبيعات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق رغم مستويات قياسية من العمليات التجارية خصوصا عبر الإنترنت، وعودة للسوق الآسيوية مع تقدم ملحوظ للهند، وفق تقرير نشرته شركة «آرت برايس» المتخصصة أمس.



وقال تييري إيرمان، رئيس هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال المعلومات عن سوق الفن، لوكالة فرانس برس إن «هذا الانخفاض في عائدات مبيعات الفنون الجميلة (بما يشمل خصوصا الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو والتركيبات الفنية والرموز غير القابلة للاستبدال NFT)، يخفي رقما قياسيا مطلقا للأعمال التي صودق على بيعها في المزادات (763 ألفا)، بزيادة 5%، مع ارتفاع كبير في المزادات التي تقل عن ألف دولار (423 ألف مزاد) وزيادة بنسبة 285% في المبيعات عبر الإنترنت».