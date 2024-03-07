القاهرة - محمد سامي



وصلت أمس بعثة النادي الأهلي إلى السعودية لخوض مواجهة الزمالك على ملعب «الأول بارك» في نهائي كأس مصر غدا الجمعة في الساعــة الـ 8.30 مساء بتوقيت الكويت، حيث شهدت قائمة الفريق عودة محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي مجددا بعد استبعاده عن مباريات ميدياما الغاني ويانغ أفريكانز التنزاني وبلدية المحلة، وذلك بعد تأكد صعوبة لحاق المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي باللقاء للإصابة، في حين يتواصل غياب كل من محمود متولي، أحمد عبد القادر، كريم الدبيس لأسباب فنية، بجانب محمد الشناوي، محمد كريستو وأليو ديانغ للإصابة، وقد أعلن النادي أمس عبر صفحته الرسمية عن نجاح جراحة غضروف الركبة التي أجراها ديانغ في النمسا تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.



بدوره، خاض الزمالك مرانه الأول عصر أمس على ملعب أكاديمية المهد بالرياض، وقد بدأ المران ببرنامج بدني خاص وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي غوزيه غوميز، وقام لاعبو الفريق بخوض تدريبات بدنية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية. وقد شهد المران حضور رئيس الزمالك حسين لبيب، ونائبه هشام نصر، وعضو المجلس والمشرف على فريق الكرة أحمد سليمان.



إلى ذلك، تختتم اليوم فعاليات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز بلقاء زد إف سي مع مودرن فيوتشر في الثامنة مساء.