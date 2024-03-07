يحيى حميدان



قلب الجهراء تأخره بالنتيجة أمام خيطان 0-1 إلى فوز مستحق 2-1 في الوقت القاتل مساء أمس على ستاد «عبدالله الخليفة» في افتتاح الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.

وأصبح رصيد الجهراء 8 نقاط في المركز العاشر والأخير، فيما تجمد رصيد خيطان عند 12 نقطة في المركز التاسع، علما أن الفريقين سيتوجهان للمشاركة في دور تفادي الهبوط الذي سيقام بداية من المرحلة المقبلة بين أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر. ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر منهما في الشوط الأول، بعدما شحت المحاولات الهجومية الخطيرة.

وتحصل خيطان على ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم سعود السمحان بعد لمسة يد من مدافع الجهراء علي البلوشي داخل «المنطقة المحرمة»، وترجمها يعقوب الطراروة بنجاح إلى هدف أول لصالح «الأحمر والأسود» (22).

وحاول الجناح الأيمن محمد العلاطي تعزيز تقدم فريقه بعدما توغل في العمق الجهراوي، ولكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى حارس الجهراء نايف العازمي (32). وحاول «الجهراويون» تهديد مرمى حارس خيطان علي فاضل، الا أن التسديدات التي جاءت من عبدالعزيز أسعد والبرازيلي بيدرو كانت ضعيفة، لينتهي الشوط الأول بتفوق خيطان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول «الأحمر والأسود» العودة لتأمين تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي كان قريبا من خلالها في هز شباك الجهراء، بيد أن البرازيلي ويلنغتون والبديل حمد الطويل لم يتعاملا كما يجب مع الفرصتين اللتين سنحتا لهما.

وضغط «الجهراويون» في الدقائق الأخيرة وتمكنوا من قلب الطاولة بهدفين، جاء الأول برأس المدافع البرازيلي إيغور سيلفا من ركلة ركنية نفذها مواطنه رودريغو يوري (٨٨)، وأحرز هدف الفوز المتألق بدر العنزي برأسية ايضا بعد الكرة الطويلة التي وصلت له من إيغور (90)، ليخرج الجهراء بانتصار ثمين.