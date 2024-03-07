ناصر العنزي



تتنافس فرق الدوري الممتاز في الجولة 18 والأخيرة اليوم لزيادة رصيدها من النقاط قبل تقسيمها إلى مجموعتي البطولة «الستة الأوائل» ومجموعة الهبوط «الاربع الأواخر»، حيث يلتقي الفحيحيل الباحث عن مقعد في المقدمة برصيد 20 نقطة مع السالمية الخامس والمتأهل إلى مجموعة البطولة برصيد 24 نقطة على ملعب نادي الشباب، وفي المباراة الثانية يستضيف القادسية الثالث بـ 36 نقطة على ملعبه محمد الحمد الشباب الثامن بـ14 نقطة.



وفي مباراة الفحيحيل والسالمية، فإن الأول لا ملجأ له سوى الفوز على أن يتعثر كاظمة منافسه على المركز السادس غدا أمام العربي كي يضمن مقعدا في مجموعة البطولة حيث يتفوق «البرتقالي» في المواجهات المباشرة «فوز وتعادل»، والفحيحيل من الفرق التي قدمت مستويات فنية مرتفعة هذا الموسم لكنه لم يكن محظوظا في بعض المباريات التي كان أقرب للفوز فيها، كما أن الأخطاء الدفاعية تسببت في خسارته نقاطا ثمينة، من جانبه فإن السالمية بقيادة مدربه انتي ميشا والمتأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير ظهر بحالة مغايرة عما كان عليه سابقا إلا في مباراته السابقة التي خسرها من القادسية بهدف بعدما ضمن تواجده في مجموعة البطولة غير أن سيحدد اليوم الفريق السادس في المجموعة.



وفي اللقاء الثاني، يدخل القادسية لقائه مع الشباب للاقتراب اكثر من المركز الثاني على أمل خسارة العربي في مواجهة كاظمة غدا ومن ثم المنافسة على لقب البطولة في المرحلة المقبلة، وقد مر «الأصفر» بحالة غير مستقرة قبل أن ينافس على المراكز الثلاثة الأولى ولكن عليه أن يضاعف من جرعاته الفنية والبدنية في مجموعة البطولة التي تتطلب أداء ثابتا في مباريات حاسمة، أما الشباب فيسعى إلى تعزيز نقاطه قبل الدخول في معمعة البقاء والهبوط رغم صعوبة مهمته.