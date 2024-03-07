يسدل الستار في السادسة مــن مساء اليوم على منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للمرحلة الثانوية، والذي ينظمه الاتحـــاد الكويتـــي الرياضـــي المدرســي والتعليم العالي بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع منتخب منطقة العاصمة التعليمية بقيادة المدرب الوطني نصار وليد نصار مع منتخب منطقة الأحمدي التعليمية بقيادة اللاعب الدولي السابق وليد علي والمقرر لها الملعب الفرعي بستاد جابر الدولي، ويسبق اللقاء في العاشرة صباحا مواجهة منتخب حولي ومنتخب الفروانية لتحديد صاحب المركز الثالث.



وقد أوضح رئيس اللجنة الفنية لدوري المرحلة الثانوية د.علي الضاحي ان اللجنة انتهت من كل الترتيبات لإقامة المباراة النهائية وتتويج المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.



من جانبه، أكد نصار وليد نصار أن المباراة النهائية تعد الختام الأمثل لمشوار الفريق بعدما نجح اللاعبون في التأهل للمباراة النهائية، مضيفا: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين لتتويج مجهودهم بالفوز بالكأس وإضافة لقب جديد لمنطقة العاصمة التعليمية بعد عودة تنظيم دوري المدارس بعد غياب طويل».



على الجانب الآخر، أشاد وليد علي بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم على استعادة مستواهم وتحقيق التأهل من دور المجموعات بعدما تلقي الفريق الهزيمة في المباراة الافتتاحية ومن بعدها تحققت الانتصارات التي ساهمت في تأهلهم للمباراة النهائية.