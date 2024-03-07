وقع مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان عقد تصميم ستاد كرة القدم الجديد بنادي الكويت وأيضا ستاد محمد الحمد بنادي القادسية من دون مضمار، والذي يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير المنشآت الرياضية في الأندية الرياضية وإعادة بناء المنشآت التي مضى على إنشائها أكثر من 50 سنة وفق المعايير والمتطلبات الحديثة واشتراطات الاتحادات الدولية، حيث تم توقيع العقود بحضور مدير إدارة تصميم المشاريع م.حسين تقي ورئيس قسم المشاريع الكبرى م.نورة العثمان ورئيس قسم المشاريع الصغرى م. رانيا الدولة ومدير إدارة الشؤون القانونية هيام الدهام.



وأكد البيدان أن توقيع عقود تصميم مشروعي ستادي ناديي الكويت والقادسية يعد خطوة أولى لتطوير كل المنشآت الرياضية الحالية لتتوافق مع المعايير العالمية في استضافة البطولات الآسيوية والعالمية، مضيفا: راعينا في التصميمات الجديدة ضرورة توفير البنية التحتية لكل المنشآت من مواقف للسيارات أسفل المدرجات بجانب منطقة لكبار الزوار وكبائن خاصة للعائلات ومناطق خدمات للاعبين وصالات تدريب وأماكن للإعلاميين بالإضافة إلى ملعبين للتدريب في كل ناد مجهزين لاستضافة المباريات والتدريبات، ومناطق للخدمات التي ترفع من كفاءة المنشأة لتحقيق الهدف الأمثل للاستدامة لخدمة اللاعبين والمنظومة الرياضية.



وبين أن مدة عقد التصميم 10 شهور تتضمن التصميم والحصول على كل الموافقات من جهات الدولة المختلفة وإعداد كل الوثائق لطرح المشروع للتنفيذ.



وأشار البيدان إلى أنه ضمن خطط الهيئة سيتم إحلال وتطوير ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة وستاد صباح السالم بالنادي العربي خلال الفترة المقبلة.



كما ذكر أن هناك اتجاها لإنشاء عدد من الصالات الرياضية متعددة الأغراض لخدمة الألعاب الجماعية والفردية في الأندية والاتحادات الرياضية.