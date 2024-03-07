اختتمت أعمال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الكويتية ـ الأردنية في العاصمة الأردنية عمان التي تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي.



وبحثت اللجنة في اجتماعاتها سبل تعزيز التعاون في الصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس والجمارك والزراعة والنقل والغذاء والدواء وبين فعاليات القطاع الخاص.



واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة 2019 والاتفاقية الموقعة 2002 بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس من خلال إعداد إطار زمني وتفعيل اتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية المبرمة بين حكومتي البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2014.



ووقع محضر الاجتماعات عن الجانب الكويتي وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم وعن الجانب الاردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.