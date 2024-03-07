عبدالعزيز الفضلي



استقبلت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في الأولمبياد الخليجي للروبوت بمطار الكويت الدولي قاعة التشريفات.



وذكرت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع أن طلاب دولة الكويت حصلوا على المركز الأول في مسابقة الروبوت التي أقيمت في مسقط و التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج على مستوى دول الخليج العربي.



وأعربت المطوع عن سعادتها وفخرها بحصول طلاب من دولة الكويت على المركز الأول في مسابقة الروبوت على مستوى دول الخليج العربي.



من جانبها، قالت الموجه الفني العام لمادة الحاسب الآلي بالتكليف منى سالم عوض اليوم استقبلنا الطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة حلبة الروبوت التي اقيمت في سلطنة عمان بمشاركة اولمبياد الخليج للروبوت الأول والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.



وقالت عوض: اننا فخورون بطلابنا الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الروبوت و خلال فترة قصيرة التي تم فيها تدريب الطلاب للمشاركة في المسابقة وذلك بفضل المدربين من موجهي الحاسب الآلي المحترفين في استخدام الروبوت.



وتقدمت بالشكر إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني وإلى الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع على جهودهم المتواصلة والشكر موصول إلى الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات على دعمها المستمر والمتواصل.



بدوره، قال الموجه الفني لمادة الحاسب الآلي في منطقة حولي التعليمية عبدالله المطوع «تم ترشيحي من قبل التوجيه الفني العام لتدريب فريق الحاسب الآلي الذي مثل دولة الكويت في بطولة الخليج للروبوت وبفضل الله تعالى حصلنا على المركز الأول في البطولة».



وأكد المطوع أنه تم اختيار الفريق من جميع المناطق التعليمية الذين مثلوا دولة الكويت في أفضل صورة، حيث كانت البطولة عبارة عن استخدام روبوتات لأداء مهام معينة تتمحور حول الطاقة المستدامة.