قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي" تقدمت بأوراق ترشحي اليوم لانتخابات مجلس الأمة 2024، ونستطيع أن نقول إننا مررنا بتجربة فريدة في مجلس 2023 بتنسيق تاريخي غير مسبوق وقوانين غير مسبوقة مثل احتكار الأراضي والمدن الإسكانية وغرفة التجارة وإلغاء الوكيل المحلي ومعالجة القضايا المعيشية مثل زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وإصلاحات تنموية وشبابية".

وأكد الدمخي في تصريح صحافي عقب تقديم أوراق ترشحه بإدارة الانتخابات في اليوم الرابع من فتح باب التسجيل" نحن مقبلون على مرحلة مهمة وما حصل يدعونا إلى التفاؤل وما نشاهده من قضايا لمحاربة الفاسدين يدعونا إلى التفاؤل أيضا، وتصريحات رئيس الوزراء بملاحقة الملاحق العسكرية خارجيا يحمل نية حقيقية للإصلاح وإن كانت هناك رغبة في التعامل مع المخالفات خارجيا".



وقال الدمخي" نحن ندعم كل صلاح، وأعتقد قضية أو اثنين تصل الأموال المنهوبة إلى مليار دينار لا بد من استردادها، ومشاركة الشعب في الانتخابات تعتبر جزءا رئيسياً من العبادة والإصلاح".