مريم بندق

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ، أن مجلس الخدمة المدنية قرر الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 3 أيام لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد "استثناءً من النصوص التي تقرر استبعادها" كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف الأعمال الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين انقطاعين.

واعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد.

وفيما يلي نص التعميم :



