بيّن مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالله الانبعي، أنه قام بتسجيل ترشحه لاستكمال مسيرة العمل الجماعي التي أصبحت واقعا.

وقال:"كنا بالسابق نتحدث عن نوع من أنواع التنظير بوجوب العمل الجماعي وما قد يؤدي له ولكن عندما مارسناه وحصدنا نتيجته في محلس ٢٠٢٣ التاريخي أوصلنا إلى مرحلة الإنجاز من خلال اللجنة التنسيقية بين المجلس والحكومة".

واكد الأنبعي استمراره في العملية الإصلاحية من أجل ان يتحقق الإصلاح وان يتم استكمال الخارطة التشريعية، حيث في الواقع الخارطة لم تكن هي المنشورة فقط بل كانت مقسمة على اربعة ادوار انعقاد وما تم نشره هو الاولويات في دور الانعقاد الثاني، وكانت هناك اولويات موجودة سيتم ترتيبها.