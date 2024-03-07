قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق حمد العبيد "إن الإصلاح إرادة وقرار وباعتقادي لا يأتي الاصلاح الا ان تكون هناك إرادة شعبية عارمة وعزيمة كبيرة بالإصلاح وهو ما شاهدناه في انتخابات ٢٠٢٠ رغم أجواء كورونا إلا أن الشعب كان متواجدا وحاضرا بقوة".

ولفت إلى ان " الشعب اجتهد وكان قراره إيصال أغلبية إصلاحية ومن ثم تم إبطال المجلس الإصلاحي وكانت هناك موجة احباط واضحة ولكن سرعان ما ذهبت هذه الموجة".

وقال "الشعب قال كلمته وقرر إيصال أغلبية إصلاحية أكبر في مجلس ٢٠٢٢ وكان النواب على قدر المسؤولية وردوا التحية بأفضل منها وخلال بداية دور الانعقاد تم إقرار ٤ قوانين نوعية".

وأكد" سعينا إلى الاستقرار لأنه لا تنمية بلا استقرار ، وسعينا لأن نرد التحية بأفضل منها ومهما عملنا فإننا مقصرون".