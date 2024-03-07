قال مرشح الدائرة الثانية فلاح المطيري" لدي ثلاث رسائل، الاولى للنائب القادم بأن يجب أن تبر بقسمك وألا تخذل الشعب ويجب ان تقدم مصلحة الوطن والمواطن على مصلحتك ولا تجزئ المبادئ ويجب أن تتضافر الجهود"

وبين" أن الرسالة الثانية للناخب بأن عليك مراقبة واختيار الأنسب خلال التصويت واختيار القوي الأمين لمصلحة البلاد والعباد"

وقال إن الرسالة الثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بأنك طلبت مهلة من البرلمان السابق لمدة شهر لمناقشة ملف تحسين المستوى المعيشى للمواطن وانتهت المهلة ولم نر أي اهتمام بتحسين المستوى المعيشي ولا قرار حكوميا بذلك".