قال المرشح سعيد توفيقي: "أتوجه بالشكر الجزيل لرجال الإعلام، فالإعلامي قد يصيب أو يخطئ ولكن الخوف من المجتمع وليس منهم، والخوف من الحسابات الوهمية ووسائل التواصل الاجتماعي مخطوف من الحسابات الوهمية وان كانت الحكومة تريد أن تضرب بيد من حديد فعلى الحسابات الوهمية".

وأضاف "أخوض الانتخابات لأول مرة وامام المرشح طريقان الأول صعب والآخر سهل وأنا اخترت الطريق الصعب بالخروج من الانتماء الطائفي والقبلي والعائلي ، ومن السهل علي أقول أنا مع إسقاط القروض أو زيادة الرواتب وإسقاط فواتير الكهرباء والماء ولكن هذا لا يبني بلدا، فبناء البلد يحتاج جهودا ونحن في ديمقراطية فريدة من نوعها لا يوجد لدينا أحزاب".

وبين "أن بناء الوطن يحتاج إلى طريق صعب وكل من يقترح إسقاط القروض جريمة بحق الوطن ، ومن غير المعقول السماح للجميع بالحصول على التموين يجب ان يكون التموين للمحتاج فقط وليس من المعقول أن يحصل ملياردير على التموين، ولابد من فرض ضريبة على أصحاب الرواتب العالية".