قال مرشح الدائرة الخامسة فهد فلاح بن جامع ان الوطن يمر بمرحلة مفصلية مهمة تتطلب من الجميع العمل والاجتهاد لتحقيق مصلحة الوطن وتعزيز الرفعة والازدهار وفي كل المجالات والبذل والعطاء لتلبية طموحات وآمال الشعب.

وأضاف بن جامع «لقد عاشت الكويت حالة من عدم الاستقرار وعدم الاتزان على المستوى السياسي، الامر الذي كان له تأثير سلبي على المجالات الاقتصادية والسياسية والمعيشية وحتى الاجتماعية وسبب لحالة الجمود والركود وتدني الانجاز».

وتساءل «ماذا استفادت الكويت من خلافات وممارسات طوال الفترة الماضية وماذا حققت غير التراجع وشق صف الوحدة الوطنية والفرقة الاجتماعية والسياسية والتأثير على حال البلاد والعباد، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة علينا ان نفتح صفحة جديدة من أجل الكويت لنكون عونا لسمو الأمير، حفظه الله، وسندا لما يحمله سموه من آمال وطموحات لبناء دولة جديدة اساسها الدستور».

وأوضح «المرحلة المقبلة مرشحة لتشهد الكثير من التحديات الداخلية والخارجية فكيف سيكتب التاريخ أعمالنا وأفعالنا وبماذا سنجيب الأجيال القادمة عندما يسألوننا ماذا قدمتم للكويت».

وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب فتح أبواب جديدة من التعاون والتنسيق المشترك لنعين سمو الأمير ولنكون على قدر المسؤولية وعند مستوى ثقة المواطنين وليكتب التاريخ اننا نبذنا الخلافات ليكون تقدمنا للأمام هو الغاية والهدف والنهضة والتطور».

وأضاف أن تعامل الحكومة غير صحي مع قضية البدون ومن الممكن حل قضية البدون خلال شهر".