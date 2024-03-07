قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري:" اليوم سجلت ترشحي عن الدائرة الرابعة وبإذن الله هذا الأمر المتعلق بالانتخابات يكون عليه إقبال شديد من المواطنين، والوضع الحالي صراع بين عدة أطراف وان شاء الله الرابح هذه الانتخابات هم أبناء الشعب الكويتي".

وأضاف" المرحلة المقبلة الله يعين الجميع عليها وبإذن الله الحق سينتصر في كل مكان وزمان مهما كانت قوة الأطراف الفاسدة في هذا البلد، وأعتقد لو استمرّ هذا المجلس لكانت ظهرت نتائجه الإيجابية بوضوح، وتكرار حل المجلس من قبل السلطة التنفيذية هو إيذاء للشعب الكويتي وعدم احترام للدستور والأمة مصدر السلطات".