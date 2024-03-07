قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله علي السند:" تقدمنا اليوم بأوراق ترشحنا والكويت تمر بمرحلة انتقالية وواجب علينا مواكبة التطورات العالمية التي تحدث في العالم ونحن نحتاج لحكومة جادة تطبق مبدأ الشفافية والعدل على جميع أفراد الشعب وسيادة القانون وتكون من أولوياتها ملف زيادة الرواتب".

وأضاف" من الواجب على الحكومة القادمة أن يكون لها تصور بعمل موازنة بين الحكومة والبرلمان حتى نصل للاستقرار السياسي والخروج بتشريعات تناسب الشعب الكويتي".

وبيّن أن "الحكومة التي لا تقرأ رسائل الشعب فالشعب ليس بحاجة لها والسياسي لا يقاس بكثرة التصريحات بل يقاس بكثرة الإنجازات والكويت اليوم بحاجة إلى قرار".