سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 32 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة اليوم الخميس، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الأربعة الأولى من الترشح 134 مرشحا بينهم 130 مرشحا من الذكور، و4 مرشحات من الإناث.

وتقدم اليوم الرابع 5 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 8 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 6 في الدائرة الثالثة من بينهم امرأة، وتقدم 4 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 9 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الرابع النواب السابقون أحمد خليفة الشحومي ود.عادل الدمخي وعبدالله الأنبعي وحمد العبيد وبادي الدوسري وفهد فلاح بن جامع ومهلهل المضف وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد الطمار.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.