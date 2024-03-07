مبارك الخالدي



ينطلق السبت «يوم الكويت الرياضي» وهو الحدث التاريخي المجتمعي الأول من نوعة بتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وكبار الشخصيات في الدولة ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الكويتي.



وستنطلق فعاليات الحدث الرياضة في تمام الساعة الـ 8 صباحا من جسر جابر، والتي تتضمن سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا. وسيكون السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم، كما تتضمن فعاليات اليوم الرياضي فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية.



وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي قد ذكر قبل أيام أن هذه الفعالية بادرة رياضية تعزز مسيرة النمو وتدعم الرياضة بهدف خلق حياة صحية ومجتمع حيوي نابض بالحياة، داعيا الجميع للمشاركة فيها، كما توجه بالشكر إلى كل من مؤسسات الدولة المشاركة والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في هذه الفعالية.



ومن المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.