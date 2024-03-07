الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة ooredookuwait يعلن الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 140 % من القيمة الاسميـة للسهم الواحـد (140 فلساً للسهم الواحـد) خلال جمعيتها العمومية العادية.