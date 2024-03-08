أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية بيانا شرعيا أوضح فيه مقدار صدقة وفدية الصيام وكفارة اليمين أو النذر ونصاب زكاة المال النقدي للعام 1445 هجري الموافق لـ 2024 ميلادي.



وأشار المجلس في البيان إلى أن مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لهذا العام بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريبا عن كل شخص.



وحدد المجلس فدية الصوم بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريبا عن كل يوم، وكفارة اليمين بإطعام 10 مساكين بمقدار وجبتين مشبعتين عن كل يوم بكلفة 30 ألف ليرة سورية. ومجموعها 300 ألف ليرة سورية تقريبا.



كما حدد المجلس نصاب زكاة المال النقدي ومقدار قيمة النصاب الشرعي للفضة والذهب. وقال المجلس انه اعتمد الذهب من عيار 18 لنصاب الذهب المقدر بـ85 غراما، وذلك «مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، وعملا بما هو أنفع للفقراء وتحقيقا للمصلحة العامة». على أن تحسب القيمة النقدية بحسب السعر عند تماما الحول. واعتمد نصاب الفضة بـ595 غراما.



ودعت الوزارة الموسرين للإنفاق فوق الحد الأدنى المحدد للنصاب.