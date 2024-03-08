الجيلاتين البقري



هل يجوز أكل الجيلاتين البقري الموجود في الجيلي، إذا علم ان البقر ليس مذبوحا ذبحا إسلاميا؟



٭ نعم، يجوز.



لا أستطيع الزواج



أنا شاب أريد الزواج، ولكن وضعي المادي لا يسمح بذلك، سؤالي: هل يجوز أن أعيش بقية حياتي دون زواج؟



٭ نعم يجوز، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج».



قراءة القرآن في الحمام



هل تجوز قراءة القرآن في بيت الماء؟



٭ إن كنت تقصد ببيت الماء الحمام فقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يقرأ فيه الإنسان القرآن لما فيه من امتهان للقرآن لأنه كلام الله جل وعلا، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام حال قضاء الحاجة حتى انتهى وتوضأ صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.



التسبيح بالمسبحة



ما حكم المسبحة؟



٭ المسبحة للعب لا بأس ولكن للتسبيح يكره، والأصل أن يسبح بالأصابع فإنها تشهد له.



زكاة مالي



هل يجوز أن أرسل زكاة مالي إلى أقاربي وأقارب زوجتي في الصومال وأنا أعيش في أوروبا؟



٭ يجوز، بل يستحب هذا، لأن فيه زكاة وصلة رحم، فهذا أفضل.إزالة الحاجب



هل يجوز قص الحاجب للمرأة، أي تقصيره وليس الإزالة، وهل يجوز تشقيره بالمواد المشقرة؟



٭ لا يجوز قصه ولا تقصيره، ولا مانع من تشقيره إن كان لا يتسبب في سقوطه.



الثقة «المختلَط»



راوٍ ثقة لكنه اختلط عليه في أخرياته.. فهل تُرَد رواياته كلها خصوصا إذا تميز الراوون عنه قبل وبعد اختلاطه؟



٭ الحمد لله، أما بعد، فالثقة إذا اختلط فإن أهل العلم يقسمون روايته إلى 3 أقسام: الأول: من حدّث عنه قبل الاختلاط وهذه الرواية مقبولة. الثاني: من حدّث عنه بعد الاختلاط فهذا يتوقف في قبولها. الثالث: من لم يُتميز هل روي عنه قبل الاختلاط أو بعده، وكذلك من روي عنه قبل وبعد الاختلاط ولم نستطع التمييز بينهما، فهاتان يتوقف في قبولهما أيضا. والله أعلم.



صبغ اللحية



هل يجوز صبغ اللحية بالصبغ الأسود وحتى لو كان حناء سوداء؟ وهل يجوز صبغ اللحية بالصباغ الأسود دون قصد أو مصلحة؟



٭ لا توجد حناء سوداء، أما غير الحناء فالأصل أن يبتعد المسلم عن الصبغ بالسواد.