ونحن في آخر أسبوع من شعبان.. هل تجهزت لرمضان شهر الخير، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، أيام مباركة تهلّ علينا يجب ان تغتنمها كل مسلمة، تخلصي من الدنيا ومشاغلها، تفرغي للقرآن الكريم، أنجزي كل ما تريدينه هذا الأسبوع قبل رمضان، رتبي أولويات حياتك، لا تنشغلي عن ساعات الخير الى ساعات إهدار الوقت، ضعي لنفسك خطة، نظمي وقتك كما نظم الله عز وجل اوقاتنا بالصلاة، كان نبينا يصلي الفجر ثم يبدأ يومه. فيجب عليك أختي المسلمة ألا تستقبلي رمضان كأي يوم آخر، منذ بداية ليلة رمضان تبدأ ختمة للقرآن الكريم، نبدأ بالخير ولا نعطل انفسنا، لا يجيء رمضان كأنه جاء فجأة، انتهي من شغلك الآن وتفرغي لله.



الاتقان



نريد أن نعيش رمضان بإتقان، المؤمن يحرص على أن يكون عمله فيه الإحسان والاتقان، عن عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» انظري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يجتهد في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في المسجد الفجر ثم يجلس في المسجد حتى طلوع الشمس ويحث اصحابه على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن مع جبريل وكان في العشر الأواخر يعتزل الناس وأهله ويجلس في خيمته بطرف مسجده يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويقيم ليله كله. ومع اجتهاده في العبادة لم يتأخر في الدعوة وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقة في رمضان اجود ما يكون في رمضان فكان يزيد من صدقته في رمضان كأنه الريح المرسلة من كثرة نفقته ومسارعته بمواساة الفقراء والمساكين في هذا الشهر الفضيل وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر للاجتهاد في العبادة.



عبادة الصوم



الصبر من الإيمان وهو انواع: منها الصبر على طاعة الله بإقامة دينه وشريعته والائتمار بأمره وهذا أعلى درجات الصبر، فالمحافظة على الصلاة والصوم والزكاة، والصبر عن المعصية، فإذا قاوم الإنسان المغريات وصبر عن معصية الله فأجره عظيم ومنها الصبر على اقدار الله والرضا بقضاء الله ويصبر على ما حل به من عسر أو شدة. وشهر رمضان هو شهر الصبر لأن الإنسان يمنع نفسه عن الحرام وعن المباحات ولا يكثر فيها. وبذلك يكتمل عنده الصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والصوم نصف الصبر».



فالصائم يصبر نفسه عن الجوع والعطش ويمتنع عن الطعام والشراب كما ان الصيام يعلم المسلم الصبر في المباحات فإذا استطاع الصائم ترك المباحات فإنه يستطيع ترك غيرها.



فعلينا تفعيل عبادة الصبر. حققي النوايا واستحضريها وأعدّي خطة لك وحددي وقتك للعبادة، اكتبي اهدافك التي تريدين تحقيقها في شهر رمضان بالساعة، اكتبي ما تريدين انجازه وحددي هدفك، أريد أن أخرج من رمضان وقد غفر الله لي.



ولأن رمضان من أعظم مواسم الطاعات فعلينا ان نحسن استغلاله ولا نفرط في أي ساعة منه وأن نكون من المتنافسين في الطاعات فعلينا ان نحسن استغلاله ولا نفرط في أى ساعة منه وان نكون من المتنافسين في الطاعات والعبادات. ندعو الله عز وجل ان يبلغنا شهر رمضان بخير وأن نحسن استغلال أوقاتنا في عبادة الله ونفرح بقدومه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» وعليكم عقد النية الصادقة على اغتنام رمضان والتوبة الى الله والحرص على ارضائه والاقبال على تلاوة القرآن الكريم والاكثار من ذكر الله.

(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)