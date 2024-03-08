بداح العنزي



حـــددت البلدية يوم الأحد المقبل موعدا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين المجتازين الاختبارات التحريرية لنقل الوظائف الإشرافية والبالغ عددهم 23 شخصا. وقالت مدير إدارة شؤون الموظفين بدرية الشمري إن المقابلة ستكون الساعة 2 ظهرا في مكتب مدير عام البلدية الدور الخامس قاعة الاجتماعات.



وتضمنت الأسماء كل من:



مراقب الأغذية والأسواق (العاصمة - الأحمدي)



٭ ترفة فجري شاوي الحسيني



٭ حمود رجعان سعد المعوشرجي



٭ ناصر هايس المطيري



٭ أحمد ملفي زايد الديحاني



٭ أحمد شافي جعيري الدوسري



٭ أحمد فريهيد مذكر المطيري



٭ أحمد عبدالله صالح المجيدل



٭ علي حسن محمد الكندري



٭ عبدالرحمن عبدالله منور الرشيدي



٭ أسامة فيصل يوسف الحجي



٭ عبداللطيف جاسم الهلال



مراقبة تراخيص الخدمات البلدية (مبارك الكبير - الفروانية - الأحمدي)



مراقبة تراخيص الإعلانات (العاصمة - الجهراء - مبارك الكبير)



٭ نادر صالح العتيبي



٭ محارب سعود الفضلي



٭ ترفة فجري الحسيني



٭ أحمد ملفي زايد الديحاني



٭ نور محمد عبدالله الشدوخي



٭ هيلة يوسف الخليفة



٭ أحمد فريهيد المطيري



مراقبة النقل والمرافق العامة



٭ سليمان محمد إبراهيم الراشد



مراقبة المشتريات ـ مراقبة المناقصات والمزايدات



٭ أحمد عامر عبدالرحمن البيدان



٭ محمد عايد نيف بداح



٭ وزنة حماد محمد فارس



مراقبة الصيانة



٭ عدنان عباس عبدالله القلاف