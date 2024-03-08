أعلن البنك التجاري الكويتي، عن رعايته الذهبية لمعرض «بقشة ماركت»، الذي يعتبر من أوائل المعارض والفعاليات التي تقام بالأماكن المكشوفة في الكويت والهادفة إلى دعم المشاريع الشبابية الوطنية من خلال أكبر مهرجان كويتي، حيث أقيم المعرض بحديقة الشهيد خلال عطلة الأعياد الوطنية على مدى خمسة أيام، وكان البنك التجاري الراعي الذهبي للمعرض. وفي هذا الصدد، قالت أبرار الحجي مدير بإدارة التسويق في «التجاري»: أتت مشاركة البنك في المعرض ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح بمجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشروبات من ناحية أخرى.



وأضافت الحجي أن جناح «التجاري» الذي أقيم على هامش المعرض، شهد إقبالا ملحوظا من الجمهور، مؤكدة حرص البنك على إطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه وتعريفهم بمزايا الحسابات والبطاقات خاصة «حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 14 عاما وحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، وأيضا حملة تحويل الراتب التي تتميز بهدية نقدية عند التحويل وتصل لغاية 2000 دينار إضافة إلى تقديم بعض الهدايا للحضور من كبار وصغار السن.