احتفت شركة الحمراء العقارية مؤخرا بالفائزين في النسخة الثانية من مسابقتها للتصوير الاحترافي، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمركز الحمراء للتسوق تقديرا للكفاءات المبدعة وأصحاب المهارات الفنية في الكويت الذين استحقوا جوائز المسابقة.



وتسعى شركة الحمراء من خلال مسابقة التصوير الاحترافي لإبراز معالم الحمراء، وتسليط الضوء على ثقافة الكويت العريقة وحاضرها المزدهر من خلال فئتين متميزتين: «الحمراء من كل مكان» و«الكويت» وتمت دعوة المشاركين لتقديم منظور جديد للأيقونة المعمارية على مستوى الدولة.



وخصصت للمسابقة لجنة تحكيم مرموقة ضمت كلا من: ماجد الزعابي، ود.محمد الكندري، ومحمد السلطان، والذين وظفوا خبراتهم ومعرفتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي والفنون لاختيار الأعمال الفائزة من بين مجموعة واسعة من المشاركات المتميزة التي استقبلتها اللجنة من كافة أنحاء البلاد، والتي زادت على 850 صورة لأكثر من 330 مشاركا ومشاركة، حيث اجتهد كل منهم لتجسيد قصته وعمله الفني بأسلوب متفرد، في حين احتفى المشاركون في فئة «الحمراء من كل مكان» بالسمات المعمارية والجمالية والأهمية الرمزية لبرج الحمراء للأعمال بإبداع.



أما أعمال فئة «الكويت»، فقد جسدت الحس الوطني لتراث البلاد وثقافتها وروحها العصرية، حيث سلطت المشاركات الضوء على جمال الكويت بعدسات مختلفة، بدءا من معالمها المعمارية وأماكنها الحيوية إلى مواقعها الطبيعية الهادئة، ونسيجها الاجتماعي المتنوع.



وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز الضويحي، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: لطالما كانت «الحمراء» ملتزمة بتنمية المواهب الفنية، وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على إطلاق طاقاتهم الإبداعية، واليوم، نحن لا نحتفي بالفائزين فحسب، بل نتطلع لإلهام جيل جديد من الفنانين والمبدعين ليبرزوا معالم بلادنا وبيئتنا من خلال التصوير الفوتوغرافي. وأضاف الضويحي: نعتز في شركة الحمراء العقارية بإدارة هذا الصرح الأيقوني، ونسعى جاهدين لإلهام من حولنا من الفنانين والمبدعين المحليين، وتحفيزهم على تحقيق التميز كل في مجاله الخاص، وهذه المسابقة ما هي إلا امتداد لهذه المساعي، حيث نسعد بتوفير هذه المنصة لإبراز المواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي وتمكينهم من التعبير عن فنهم وإحساسهم. وضمت قائمة الفائزين في فئة «الحمراء من كل مكان» لهذا العام كلا من: خالد الشطي الذي أظهر مهارة ورؤية استثنائية لبرج الحمراء للأعمال، وأحمد القلاف ومحمد عوض اللذين قدما أعمالا تجسد الفخامة والجاذبية التي يتميز بها هذا الصرح المعماري.



أما بالنسبة لفئة «الكويت»، فقد فاز محمود علي محمد عن عمله الفني الذي يجسد أحد معالم الكويت المعمارية، بينما قدم محمد الصانع وأحمد المطيري روايات مقنعة عن تاريخ دولتنا وحداثتها من خلال عدساتهم.



وجرى عرض المشاركات الفائزة، إلى جانب 24 صورة مميزة أخرى في معرض متخصص بالنسيج الغني للحياة والهندسة المعمارية في الكويت أقيم للزوار في الدور السفلي بمركز الحمراء للتسوق.