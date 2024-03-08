أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن بدء استقبال تبرعات المحسنين والداعمين لمبادرة «مليون إفطار صائم» والتي تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك داخل الكويت وفي 27 دولة حول العالم.



وقال المدير العام بالإنابة بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب: هناك ملايين من إخواننا النازحين واللاجئين الذين لا يجدون طعاما يسد جوعهم، فضلا عن أن يجدوا إفطارا بعد صيامهم في شهر رمضان بسبب فقرهم الشديد وظروفهم الصعبة، وجريا على عادتنا السنوية نطلق حملة مليون إفطار صائم لتكون فرصة لنسهم في إسعاد الأسر المحتاجة.



وأضاف: يتواجد حاليا في جمهورية تشاد وفد من الجمعية يضم عددا من الشباب الكويتي، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لتفقد أحوال اللاجئين السودانيين، والإشراف على توزيع السلال الرمضانية.