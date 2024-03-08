أسامة دياب



أكد سفير فيتنام لدى البلاد نغو توان ثانغ ان الحصول على تأشيرة بلاده أصبح سهلا للغاية عن طريق الاونلاين، حيث باتت تستغرق 4 أيام فقط دون الحاجة للحضور للسفارة، لافتا إلى انهم يعملون على تسريع هذه الآلية ليتمكن الكويتيون من الحصول على التأشيرة الالكترونية في يوم واحد.



وأعرب ثانغ خلال مؤتمر صحافي عقده مع وكالات السفر المعتمدة وعدد من المواطنين الراغبين في التعرف أكثر على بلاده عن سعادته لقرب توقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية الفيتنامي ونظيرتها الكويتية لتكون هناك رحلات مباشرة لبلاده عبر بانكوك بأقل الأسعار ولمختلف المدن الفيتنامية، موضحا ان نحو 1000 كويتي سافروا لبلاده خلال العام الماضي.



وأشار إلى ان هذه الاتفاقية ستسهل من حركة السياح من الكويت لبلاده، وبالعكس، لافتا إلى انه تفاجأ بالمستوى الراقي والعالي للأوبريت الوطني «قصة وطن» الذي حضره في قصر بيان مؤخرا عن تاريخ الكويت، قائلا «انه ليس عملا محليا فحسب بل انه يرقى لمصاف الأعمال الثقافية العالمية الكبرى، وعلى الكويتيين ان يفخروا بوجود مثل هذه الأعمال لديهم.