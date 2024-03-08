قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع القوات السورية في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.



وأفادت صفحات اخبارية سورية بأن القصف وقع صباح أمس، ولم يسفر الاستهداف عن أي خسائر في المناطق المستهدفة.



ورصد موقع «عنب بلدي» سقوط قذيفتين في الأراضي الزراعية غربي المدينة، حيث تنتشر نقاط عسكرية، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذه النقاط.



بدوره، قال موقع «درعا 24» إن قصفا إسرائيليا استهدف نقاطا عسكرية في محيط مدينة جاسم، إذ سجل سقوط صاروخين في المنطقة.



وأضاف أن القصف جاء بعد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.



واكتفت وسائل إعلام إسرائيلية منها «جيروزاليم بوست» بنقل خبر القصف جنوبي سورية عن وسائل إعلام سورية محلية.



وقبل أيام قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة المراقبة رصدت طائرة دون طيار أثناء عبورها من سورية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن طائرة مقاتلة من طراز «F-15» اعترضت الطائرة المهاجمة بنجاح.



وأرفق الجيش الإسرائيلي منشوره بتسجيل مصور يظهر لحظة إسقاط الطائرة المسيرة.