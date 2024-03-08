

حقائق عن قلب المرأة





1 - قلب المرأة ينبض أكثر: كقاعدة عامة، معدل ضربات قلب الرجال 70 نبضة في الدقيقة. للنساء: 80 نبضة في الدقيقة، وذلك لأن العقدة الجيبية تعمل بشكل مختلف قليلا، والأوعية أضيق، وهناك حاجة إلى المزيد من الأوكسجين.



2 - قلب المرأة أصغر من قلب الرجل.



3 - نوبات الصداع النصفي في مرحلة الشباب لدى النساء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وأسباب الصداع النصفي كثيرة، والسبب الرئيسي هو ضعف الأوعية الدموية.



4 - دقة تخطيط قلب المرأة أقل- في سن 50-52 سنة - تبدأ لدى النساء تغيرات هرمونية تؤثر في مخطط كهربية القلب، وهي ليست خطيرة، لكنها تحاكي بعض الحالات الخطيرة مثل احتشاء عضلة القلب.



5 - أثناء الحمل يعمل قلب المرأة بجهد مضاعف، لأنه خلال فترة الحمل يتم ضخ الدم عبر الدائرة المشيمية لتوفير التغذية للطفل. بالإضافة إلى ذلك يزداد الضغط على الحجاب الحاجز، ما يسبب زيادة في معدل ضربات القلب وتغيير مستوى ضغط الدم.



6 - النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب الإجهاد، وبالإضافة إلى ذلك المرأة أكثر عاطفية من الرجل. والانفعالات تحفز ضربات القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم أو حصول بعض التغيرات المرتبطة بالعمر.



المصدر: «فيستي»