

لماذا ينبغي عدم ممارسة الرياضة بالماكياج؟



حذرت دراسة جديدة النساء من وضع كريم الأساس التجميلي على الوجه أثناء ممارسة التمارين الرياضية، موضحة آثاره الضارة على الجلد ومسامه. واستخدم فريق البحث جهاز تحليل الجلد لفحص بشرة 43 مشاركة يتمتعون بصحة جيدة قبل وبعد ممارسة رياضة المشي لمدة 20 دقيقة.



ووضع الباحثون كريم الأساس على نصف الوجه (الجبهة وأعلى الخد)، بينما بقي النصف الآخر من الوجه نظيفا. واكتشفوا أن الرطوبة زادت بعد التمرين في كل مناطق الوجه. ومع ذلك، قال الفريق إن هناك زيادة أكبر في الرطوبة في المناطق المغطاة بالماكياج، الذي يمنع تبخر الرطوبة من الجلد.



ويزداد حجم المسام في البشرة بدون مكياج بعد ممارسة الرياضة، ما قد يشير إلى أن وضع كريم الأساس قد يسد المسام. وفي الوقت نفسه، ارتفع مستوى الزيت في أقسام الوجه بلا ماكياج، وانخفض في مناطق الماكياج.



وكتب الباحثون في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية: «تشير النتائج إلى أن استخدام كريم الأساس أثناء التمارين الرياضية يمكن أن يقلل من زيت الجلد، ما يسبب الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للماكياج أن يسد المسام ويزيد من إنتاج الزهم (المادة الدهنية). وتقدم هذه الدراسة رؤية مهمة للناس، وتشجعهم على النظر في العواقب المحتملة لاستخدام الماكياج أثناء ممارسة الرياضة».



وعندما ينحصر الزهم وخلايا الجلد الميتة والمواد الأخرى داخل المسام، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور البقع. وقد قال المعد المراسل دونغسون بارك، من الجامعة الوطنية الكورية للتعليم: «من أجل صحة الجلد، من الأفضل ممارسة الرياضة بدون وضع ماكياج».



المصدر: «ديلي ميل»