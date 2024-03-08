

علاء مجيد



كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع الائتمان الممنوح من البنوك المحلية خلال يناير الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 53.85 مليار دينار، وذلك بعدما منحت البنوك قروضا جديدة بقيمة 270 مليون دينار خلال الشهر، مقارنة مع مستويات الائتمان الممنوح من البنوك بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.58 مليار دينار، ويأتي هذا الارتفاع وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة إلى كافة القطاعات الاقتصادية.



وقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا سنويا بنهاية يناير بنسبة 0.71% وبقيمة 14 مليون دينار لتصل إلى 1.98 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية يناير 2023. كما سجلت ارتفاعا شهريا بلغ 0.66% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي والبالغة 1.96 مليار دينار.



كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 1.77% وبقيمة 280 مليون دينار لتسجل مستوى 16.05 مليار دينار بالمقارنة مع 15.77 مليار دينار بنهاية يناير 2023، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.25% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي البالغة 16.01 مليار دينار.



كما سجلت ايضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 6.06% وبقيمة 198 مليون دينار لتسجل مستوى 3.46 مليار دينار خلال يناير الماضي مقارنة مع 3.26 مليارات دينار بنهاية يناير 2023، بينما تراجعت القروض شهريا بنسبة 1.14% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي البالغة 3.5 مليار دينار.



في حين سجلت قروض البنوك انخفاضا على أساس سنوي بنهاية يناير الماضي بنسبة 2.87% وبقيمة 94 مليون دينار لتسجل مستوى 3.17 مليارات دينار خلال يناير الماضي، مقارنة مع 3.27 مليارات دينار بنهاية يناير 2023، كما تراجعت شهريا بنسبة 4.48% مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر الماضي.



وشهدت المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 30% وبقيمة 490 مليون دينار لتسجل مستوى 2.122 مليار دينار خلال يناير الماضي مقارنة مع 1.63 مليار دينار بنهاية يناير 2023، كما ارتفعت شهريا بنسبة 6.25% مقارنة مع 1.99 مليار دينار في ديسمبر الماضي.



وعلى صعيد رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية يناير وعلى أساس سنوي بنسبة 2.88% وبقيمة 1.362 مليار دينار لتبلغ مستوى 48.568 مليار دينار بنهاية يناير الماضي وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية يناير من العام 2023 والبالغة 47.206 مليار دينار. بينما تراجعت بنسبة 0.32% شهريا مقارنة بـ 48.727 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي.



وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من زيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال يناير الماضي بشكل سنوي بلغت نسبته 25.38% وبقيمة 884 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 4.367 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 3.483 مليارات دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2023. في حين تراجعت على المستوى الشهري بنسبة 5.7% مقارنة بـ 4.631 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار فتراجعت سنويا بنسبة 0.45% وبقيمة 162 مليون دينار خلال يناير الماضي، ليبلغ رصيد الودائع في القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.482 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ 35.644 مليار دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2023. في حين تراجعت على اساس شهري بنسبة 0.14% مقارنة بـ 35.532 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال يناير وعلى أساس سنوي بنسبة 0.81% وبقيمة 15 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية إلى 1.853 مليار دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 1.838 مليار بنهاية يناير من العام الماضي. كما نمت على اساس شهري بنسبة 2.37% مقارنة بـ 1.810 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية والغير مالية فقد ارتفعت خلال يناير الماضي وعلى أساس سنوي بنسبة 9.99% وبقيمة 624 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 6.865 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة مع 6.241 مليارات دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2023. كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 1.65%.