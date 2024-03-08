الغربللي: تسخير كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز عمليات الشركة والاستفادة من فرص النمو

نسعى لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات البيانات.. وطفرة الأسواق بالاعتماد على التكنولوجيا



أعلنت مجموعة زين تعيين نواف هشام الغربللي بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت، ليباشر مهام عمله على رأس الإدارة التنفيذية لقيادة الشركة خلال هذه المرحلة.



وكشفت المجموعة في بيان صحافي، عن أن نواف الغربللي الذي كان يقود مشاريع بناء وتطوير وترقية الشبكات، يعد من رواد القيادات الوطنية التي تملك إرثا حافلا في قطاع صناعة الاتصالات اللاسلكية، إذ كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة وشركة زين الكويت في الوقت نفسه، وهو يملك خبرات واسعة تتعدى الـ 25 عاما اكتسبها خلال مسيرة عمله في أسواق الكويت والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.



وأكدت «زين» أن تعيين الغربللي يعكس التطور المستمر الذي تعتنقه في أعمالها، والثقة بقدرات موظفيها من القادة، مبينة أن الغربللي وبما يمتلكه من مسيرة مهنية غنية في قطاع تكنولوجيا الشبكات سيقود إستراتيجية أعمال الشركة، وهي على ثقة بأنه ستكون له إسهامات واضحة في رفع مستوى طموحاتها للمرحلة المقبلة.



وصرحت المجموعة بأن الغربللي من القيادات التي عاصرت كل التطورات والطفرات التي شهدها قطاع الاتصالات، فما يمتلكه من خبرات واسعة ومعرفة واقعية بمتطلبات وتحديات عمليات التحول الرقمي سيساعد شركة زين الكويت في مواكبة هذه البيئة المعقدة سريعة التطور، والبناء على الأسس القوية التي ترتكز عليها عملياتنا لتحقيق نتائج استثنائية.



وأفادت بأنها تتطلع لأن يقود عمليات شركة زين الكويت إلى مستويات جديدة من النمو، فهو من القيادات الأكثر خبرة في صناعة الاتصالات القادرة على تهيئة بيئة محفزة للابتكارات الرقمية، وتمكين قطاع المشاريع والأعمال من تبني مزايا استخدام الخدمات الرقمية.



وفي هذا السياق قال الغربللي: «هذه الثقة تدفعنا إلى تسخير كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز عمليات الشركة للاستفادة من فرص النمو الهائلة في القطاع الرقمي، والطلب المتزايد على خدمات البيانات، وأيضا مواكبة الطفرة التي تشهدها الأسواق بالاعتماد على التكنولوجيا، إذ ساهمت كل هذه التطورات في تغير أساليب الوصول إلى المستخدم النهائي».



وانضم الغربللي إلى عائلة زين في أغسطس 1998، وتدرج في المناصب القيادية، إذ قدم إسهامات واضحة في تطوير وتحديث الشبكات، حيث كان من القيادات التي شاركت في تصميم وبناء شبكة الجيل الثالث بالكويت في العام 2005، وامتدت خبراته للأسواق الإقليمية والدولية عندما شارك في العام 2003 في تركيب أول شبكة اتصالات لاسلكية في جنوب العراق، كما عمل كمدير إقليمي في شركة زين السعودية للمنطقة الشرقية ليكون مسؤولا عن مهام بناء كامل الشبكة.



وقد مثل العام 2008 منعطفا مهما في مسيرة الغربللي المهنية عندما انضم إلى مجموعة زين كمدير لشبكات الراديو، حيث كان مسؤولا عن استثمارات الشبكات في زين السعودية، وعمليات زين في منطقة الشرق الأفريقي، كما شارك خلال هذه الفترة في خطط تحديث وترقية الشبكات لعمليات زين في الأردن وتشاد ولبنان، كما مثل مجموعة زين، وعمل مسؤولا فنيا في زين الأردن خلال خطة الانتقال إلى خدمات الجيل الثالث في 2010.



وقاد الغربللي خارطة استثمارات تطوير وتحديث شبكة زين الكويت في السنوات الأخيرة، حيث نجحت الشركة عام 2019 في تشغيل وإطلاق خدمات الجيل الخامس لتكون أول شركة تطلق خدمات هذه التقنية في أسواق المنطقة، ولعب أيضا دورا رئيسيا في توسعات شبكة الجيل الخامس لشركة زين في السعودية، البحرين، والأردن، وقاد خطط توسعات شبكة الجيل الرابع في العراق، السودان، وجنوب السودان، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في كل من مجموعة زين وشركة زين الكويت.



الجدير بالذكر أن الغربللي يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في العام 2021، وشهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعه الكويت في العام 1998.



وتحافظ عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية، إذ سجلت نموا في قاعدة العملاء لتصل إلى نحو 2.7 مليون عميل نشط، ومؤخرا دخلت زين في شراكة تسويقية مع Red Bull Mobile، وهي خطوة لدمج خدمات الاتصالات الاستثنائية من زين وعالم المغامرة من Red Bull، وقدم هذا التعاون آفاقا جديدة لشريحة واسعة من العملاء خصوصا فئة الشباب، بإطلاق باقات صممت لتلبية احتياجات العملاء، حيث تقدم زين العديد من الاختيارات المرنة لخطوط الدفع المسبق الخاصة بخدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت.



وتتمتع شبكة الجيل الخامس لشركة زين الكويت بجاذبية عالية، لتسجل أكبر حصة سوقية على مستوى العملاء للأفراد والشركات، وتواصل عمليات الشركة نموها في خدمات قطاع الشركات الـ B2B بتقديم سلسلة مبتكرة من المنتجات، كما قدمت الشركة خدمات مبتكرة في مجالات الترفيه الرقمي، بإطلاق حملة عروض خاصة تحت عنوان Zain Max، وهي خدمة تعيد تعريف جيل جديد من خطط الإنترنت والترفيه.