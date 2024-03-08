محمد العثمان: موظفونا ثروتنا الحقيقية ونسعى دائماً لتحفيزهم وتقدير جهودهم وعطائهم

التزام موظفينا بأعلى معايير الجودة في خدمة العملاء ميّز «الوطني» عن باقي المنافسين

تحسين جودة خدماتنا وابتكار منتجات جديدة تنال رضا عملائنا نتاج جهد والتزام موظفينا

«الوطني» يوفّر بيئة عمل فريدة وثقافة أداء مستدام.. تعزز الأداء والابتكار بين موظفيه

النجاحات التي نحصدها اليوم ثمار إستراتيجيات ناجحة رسخت تفوقنا بالخدمات الرقمية

نرسّخ موقعنا بالصدارة عبر تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطوراً في الكويت



احتفى بنك الكويت الوطني بموظفيه المتميزين من مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، وذلك خلال حفل النخبة السنوي الذي أقيم هذا العام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور القيادات التنفيذية للبنك، حيث ينظم البنك الحفل سنويا لتتويج أداء الموظفين طوال العام وتحفيزهم على مواصلة التفوق والإنجاز بما يسهم في تعزيز مكانة الوطني الرائدة.



وأقيم الحفل بحضور القيادات التنفيذية للبنك، يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني.



وقامت الإدارة التنفيذية بتوزيع شهادات التقدير على الموظفين المتميزين في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، ممن قدموا أداء استثنائيا خلال عام 2023 تقديرا لجهودهم في تقديم خدمات ومنتجات متميزة حازت على مستوى متميز من رضا العملاء.



ويهدف «الوطني» من خلال هذا التكريم الذي يتواصل كل عام إلى تقدير الموظفين الذين أظهروا أداء استثنائيا على مدار العام وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتكريس مكانة البنك الرائدة محليا وإقليميا.



كما يبرهن البنك من خلال هذا التكريم على اهتمامه بكوادره البشرية وحرصه على تقديم كل الدعم لهم بما ينعكس على أدائهم في العمل ويسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها «الوطني» لعملائه، وتخلل الحفل الكثير من الفعاليات المميزة والمفاجآت والمسابقات وتوزيع الجوائز القيمة على الموظفين.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان: «إن حفل تكريم النخبة يعد من الفعاليات المهمة التي يقوم البنك بتنظيمها سنويا، وذلك لتقدير الموظفين على ما قدموه من جهود وأداء استثنائي خلال العام، وهو ما يبرهن على تقدير البنك للدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في الإنجازات المتواصلة التي يحققها الوطني على كل المستويات».



وأضاف العثمان: «تحسين جودة الخدمات التي نقدمها وابتكار منتجات جديدة تنال رضا العملاء هو نتاج جهد والتزام الموظفين، لذلك نحرص على تقدير جهودهم وأدائهم الرفيع والتزامهم بمعايير الجودة وخدمة العملاء بمستوى راق وأسلوب متطور ميز بنك الكويت الوطني عن باقي المنافسين».



وأوضح أن فريق عمل مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات، وذلك للحفاظ على مكانة البنك الرائدة وتكريس موقعه في الصدارة وضمان تفوقه الواضح في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطورا وتميزا في الكويت.



وأشار قائلا: «نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن موظفينا هم أهم أصولنا، لذلك نحرص دائما على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير وتنمية مهارات كوادرنا على كل المستويات وهو ما ينعكس إيجابا على جودة ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة».



وأكد أن مبادرات البنك الساعية إلى تحفيز طاقات موظفيه ستتواصل انطلاقا من إيمانه بأن ضمان استمرار تفوقه طويل الأمد يرتكز إلى امتلاكه كوادر بشرية مؤهلة بكفاءة مهنية عالية.



ولفت العثمان إلى أن الوطني يتمتع بثقافة مؤسسية فريدة من نوعها وبيئة عمل استثنائية تحفز الابتكار، وتحقق الرضا والتطور الوظيفي وتشجع على المزيد من البذل والعطاء، هذا إلى جانب فرص التطوير المهني التي يمنحها البنك لموظفيه باستمرار عن طريق برامج تدريب تضاهي المستويات العالمية بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم.



وأكد أن النجاحات التي يحصدها الوطني اليوم هي ثمار إستراتيجيات رسخت تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية وحلول الدفع الأكثر تطورا، وسعينا بلا كلل لفهم احتياجات وتطلعات العملاء، ومن ثم ابتكار منتجات مصرفية متميزة وخدمات رقمية تلبي رغباتهم وتتجاوز توقعاتهم.



وفي ختام الحفل، وجه العثمان الشكر لكل موظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وأثنى على ما يقدمونه من جهود، كما أعرب عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي أثبت كفاءته وانتماءه لهذه المؤسسة الرائدة في الصناعة المصرفية على مستوى الكويت والمنطقة.



وقد دأب بنك الكويت الوطني على تنظيم مثل هذه المناسبات لتكريم موظفيه حرصا منه على دعم كوادره وتشجيعهم للارتقاء وظيفيا ومهنيا، كما يحرص البنك على تعزيز مبدأ العلاقات الدائمة والطويلة الأمد مع الموظفين ما يساهم في تحفيز السلوك الإيجابي وروح العمل الجماعي وتعزيز أجواء بيئة العمل المثالية وزيادة رضا الموظفين.



وقد نجحت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية خلال العام الماضي في تحديث وتطوير العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء، والتي أثمرت عن تطوير وتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بإضافة أكثر من 30 عملية لتحسين الخدمة على صعيد كل من واجهة المستخدم وتجربة المستخدم المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء، وإضفاء الطابع الشخصي على العديد من الخصائص.