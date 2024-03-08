

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية، أكد البنك عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة، حيث يقدم أحد أبرز الأمثلة على دور المرأة الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها المميز في مختلف القطاعات.



وفي هذا الشأن، فإن نسبة النساء العاملات في بنك الكويت المركزي تشكل 59% من مجموع موظفي البنك، فيما تشغل السيدات نسبة 50% من المناصب القيادية في البنك، وأضاف البنك المركزي أن هذه النسبة تؤكد إيمان البنك بكفاءة الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام على نحو يسهم في تميز المؤسسة وتقدمها.



وعلى مستوى التعليم والتطوير المهني حصلت موظفات بنك الكويت المركزي على 42% من إجمالي الشهادات المهنية لدى العاملين في البنك، واستفادت الكوادر النسائية بما نسبته 44% من البعثات الدراسية في البنك المركزي خلال السنوات العشر الماضية.



هذا، وسيواصل بنك الكويت المركزي هذا النهج القائم على المساواة في منح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.