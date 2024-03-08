

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن عقد اتفاقية شراكة إستراتيجية تجمع بين شركة KIB مركز مبادر، المتخصصة في خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتدريب في مجال ريادة الأعمال، وشركة Paydo الرائدة في مجال الخدمات التقنية واللوجستية للتجارة الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس KIB مركز مبادر، محمد الهويدي: «إن هذه الشراكة الإستراتيجية تنسجم مع رؤية كلتا الشركتين في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق رؤية الكويت في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا رائدا.

كما ان هذا التعاون سيحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا في المنطقة، ما يعد خطوة مهمة نحو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص لهم لتطوير مشاريعهم والارتقاء بقدراتهم الإدارية والتقنية».



ويتجسد الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث يتم توظيف خبرات KIB مركز مبادر في الاحتضان وتسريع الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة في قطاع ريادة الأعمال والتدريب، إلى جانب الحلول اللوجستية المتقدمة التي توفرها منصة Paydo في مجال التجارة الإلكترونية.



ومن خلال هذه الخطوة المهمة ستتمكن KIB مركز مبادر، من خلق بيئة داعمة لرواد الأعمال والمبادرين، تتضمن فرص الاحتضان وتسريع الأعمال مدعومة بخدمات Paydo في التجارة الإلكترونية والخدمات التقنية واللوجستية، على غرار تنفيذ الطلبات وتوصيلها بكفاءة عالية وكذلك خدمات ما بعد البيع، حيث سيسهم هذا التعاون في تسهيل عمليات البيع والعمليات اللوجستية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن KIB كان قد أسس شركة KIB مركز مبادر لتكون سندا قويا وشريكا موثوقا للمبادر الكويتي، وفي إطار سعي البنك إلى صقل مهارات رواد الأعمال والمشاريع بالكويت، وذلك من خلال توفير باقة مميزة من الأدوات التعليمية والتدريبية المتكاملة، والمزودة بمحتوى معرفي شامل أعده KIB خصيصا بالتعاون مع شركاء عالميين في المجالات ذات الصلة.