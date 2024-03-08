

مفرح الشمري



برعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري، تختتم الليلة الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان الكويت المسرحي الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المعهد خلال الفترة من 28 فبراير حتى 8 الجاري وشاركت فيه 7 عروض مسرحية بمسابقته الرسمية، حيث ستعلن الليلة النتائج من قبل لجنة التحكيم الذي يترأسها د. شايع الشايع، وعضوية كل من د.سليمان آرتي، د.فاضل الجاف، المخرج فالح فايز، الفنان عمر غباش، د.رفيقة بنت ميمون والزميل فادي عبدالله وذلك على خشبة مسرح «عبدالحسين عبدالرضا» بمنطقة السالمية بحضور رئيس المهرجان الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل وضيوف المهرجان.



وكانت آخر عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي مسرحية «غصة عبور» قدمتها فرقة المسرح الكويتي وهي من تأليف تغريد الداود واخراج محمد الانصاري ومن تمثيل عبدالعزيز بهبهاني وابراهيم الشيخلي واحمد الرشيدي واحمد بن حسن وعامر بوكبير وسعاد رشاد.



نص المسرحية حمل بين طياته العديد من القضايا الإنسانية التي نعاني منها في واقعنا الحالي من آلام الغربة والاغتراب وحب العودة إلى الاوطان التي يحرموننا منها بسبب اصحاب النفوذ والسلطة.



مخرج العمل قدم العمل برؤية اخراجية مغايرة عما عرض عليه بالسابق وذلك بأسلوب مضحك ومبكي في آن واحد وذلك للاوضاع العربية التي وصلنا لها حاليا بعد ان مسحت الإنسانية من قلوب البعض.